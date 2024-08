Telefoons van Samsung kwetsbaar voor cyberaanvallen via 2G-netwerk Vandaag • leestijd 2 minuten • 116 keer bekeken • bewaren

Heb jij een telefoon van Samsung? Eén ontbrekende functie zorgt ervoor dat deze telefoons kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Het gaat meer specifiek om de functie om de optie uit te schakelen om het 2G-netwerk als voorkeursnetwerk te selecteren. Zo kunnen hackers jouw telefoon binnendringen.

Google heeft begin deze maand gewaarschuwd voor oplichters die met speciale apparatuur misbruik kunnen maken van het 2G-netwerk. Dit netwerk wordt beschouwd als onveilig en voldoet niet aan de beveiligingsstandaarden van moderne 4G- en 5G-netwerken.

"Spam- en fraudefilters worden omzeild"

Volgens Google gaat het om zogenaamde cell-site simulators, ook wel stingrays genoemd. Dit is apparatuur die gemaakt is om een zendmast na te bootsen.

Als telefoons vervolgens verbinding maken met deze valse 'zendmasten', kunnen kwaadwillenden bestaande spam- en fraudefilters omzeilen en zo betrouwbaar ogende sms-berichten met phishinglinks of malware naar de ontvanger versturen. Het lezen en volgen van jouw communicatie behoort daarnaast ook tot de mogelijkheden.

Het valse 2G-netwerk doet zich voor als een 5G-netwerk, maar de verbinding geschiedt volgens de aanzienlijk slechtere 2G-beveiligingsstandaarden. Zo wordt het beveiligde netwerk van telecomdiensten omzeild en wordt het mogelijk om massaal rechtstreeks sms-berichten naar toestellen van nietsvermoedende ontvangers te sturen. Er is geen filter dat de ontvangst van dergelijke berichten tracht te verhinderen, dus ontvangst is via deze methode gegarandeerd. En daarmee nemen ook de risico's toe.

Ook spoofing is mogelijk volgens deze techniek, meldt Google. De naam en/of het nummer van de afzender kunnen worden gemanipuleerd, waardoor het lijkt alsof je met een bona fide, betrouwbare afzender te maken hebt.

De fraudevariant is waargenomen in verschillende landen, waaronder Europese landen als Frankrijk en Noorwegen. Over specifiek Nederland is niets bekend, maar

Schakel 2G uit. Maar hoe?

In oktober 2021 kwam Android 12 uit. In deze Android-versie is de optie opgenomen om de 2G-functionaliteit op jouw telefoon per definitie uit te schakelen.

Het is vervolgens echter aan de smartphonefabrikanten zélf om deze functie ook uit te rollen over hun eigen software. En Samsung blijft als grote speler achter, zo constateert techplatform Bright. Kort gezegd: wie een Samsung-smartphone heeft, is vooralsnog niet in staat om 2G op voorhand uit te schakelen. Daar is een software-update van Samsung voor nodig.

De meeste andere merken telefoons die op Android draaien, bieden deze optie wél. Meestal vind je deze optie door naar Netwerk en internet te gaan, de optie SIM te selecteren en daar het schuifje om te zetten bij 2G toestaan. Kun je dit niet vinden? Zoek dan even op jouw type telefoon in combinatie met '2G uitschakelen'.

Het zou óók kunnen dat deze functie voor jouw toestel nog niet beschikbaar is. Dan is het hoogstwaarschijnlijk afwachten tot Android 15 wordt uitgerold. Dat zal in de komende maanden gebeuren, maar Google waarschuwt nu alvast om 2G uit te schakelen als jouw Android-telefoon deze optie biedt.

In de tussentijd geldt natuurlijk zoals altijd dat je sms'jes met links extra kritisch moet bekijken, zeker als de afzender zich voordoet als bank, (overheids)instantie of een andere (financiële) instelling.

