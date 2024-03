Technische problemen UWV: Noodfonds Energie blijft langer open Vandaag • leestijd 1 minuten • 1511 keer bekeken • bewaren

Het Tijdelijk Noodfonds Energie, dat huishoudens ondersteunt bij het verlagen van hun energierekening, blijft een paar dagen langer open. Door een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen in de afgelopen dagen en technische problemen bij uitkeringsinstantie UWV, konden veel mensen hun aanvraag op zaterdag niet afronden.

"Gezien het hoge aantal aanvragen net voor de sluitingsdatum, en de technische problemen bij het UWV, hebben we besloten het Noodfonds tot woensdag open te houden", laat een woordvoerder weten. Aanvankelijk was het de bedoeling om het fonds open te houden tot 31 maart, maar vanwege een grote toestroom aan aanvragen is deze datum naar voren gehaald.

Fonds voor lage inkomens met hoge energierekening

Op onze website was eerder al te lezen hoe je in aanmerking komt voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. De regeling is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Sinds eind januari kan deze groep een beroep doen op het fonds.

Dit jaar meer mensen in aanmerking voor fonds

Dit jaar kwamen meer mensen in aanmerking doordat de regeling is versoepeld. Voor hen was in totaal 84 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat onlangs nog is verhoogd door de grote vraag. Het Noodfonds heeft tot nu toe ruim 182.000 aanvragen ontvangen. Ter vergelijking, vorig jaar kwam het totale aantal aanvragen uit op 83.000. Van hen kregen uiteindelijk 50.000 huishoudens steun uitgekeerd voor een totaalbedrag van 43,7 miljoen euro. ANP