Tijdelijk Noodfonds Energie: wie krijgt geld voor de energierekening?

Over de hoge energieprijzen is inmiddels een hoop gezegd en geschreven. Omdat dit nog altijd speelt, komen sommige huishoudens ook in 2024 in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Dat wordt betaald uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden om geld uit dit fonds te krijgen? Wie komen ervoor in aanmerking? En hoe kun je een aanvraag doen? Je leest het hier.

Vanaf maandag 22 januari 2024 is het weer mogelijk om financiële steun voor de energierekening aan te vragen via het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dat fonds is er zodat mensen hun energierekening ook dit jaar kunnen blijven betalen. Daar is dit jaar een bedrag van 60 miljoen euro voor beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid en verschillende energieleveranciers. Vorig jaar ging het om een bedrag van 43,7 miljoen euro, waar ruim 50.000 huishoudens gebruik van konden maken.

Voorwaarden versoepeld: meer huishoudens komen in aanmerking

Het loopt bovendien storm. Binnen één dag zijn er meer dan 17.000 aanvragen gedaan. Dat is 17 keer meer dan vorig jaar door het Noodfonds op de eerste dag aan aanvragen werd ontvangen. Daar zal een grotere naamsbekendheid wellicht een rol in spelen, maar ook is de regeling dit jaar versoepeld. Daardoor komen er meer mensen voor in aanmerking.

Maar dat geldt niet voor iedereen. Of jij recht hebt op geld uit het fonds en je een financiële tegemoetkoming kunt krijgen voor je energierekening, hangt af van je inkomen en de hoogte van je energierekening. In dit artikel lichten we toe wat de voorwaarden zijn en hoe je een aanvraag kunt doen als jij ervoor in aanmerking denkt te komen.

Wat zijn de voorwaarden van het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening. Deze mensen kunnen een beroep doen op het Noodfonds om de kans op onbetaalde energierekeningen en hoge schulden te voorkomen.

Er zijn drie voorwaarden waar huishoudens aan moeten voldoen, willen ze in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Deze voorwaarden zijn als volgt:

Je hebt een contract voor gas , stroom of stadswarmte ;

, of ; Je hebt een bruto inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat een bruto inkomen van maximaal 3.200 euro per maand , inclusief 8 procent vakantiegeld en exclusief andere toeslagen Voor mensen die samenwonen is dat een bruto inkomen van maximaal 4.480 euro per maand , inclusief 8 procent vakantiegeld en exclusief andere toeslagen

van van het sociaal minimum. Je krijgt een rekening van je energieleverancier die hoger is dan 8 tot 10 procent van het bruto inkomen

Waar kun je steun aanvragen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie?

Je kunt financiële steun aanvragen op de website van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daar kun je via de Situatiecheck controleren of je ervoor in aanmerking komt.

Lijkt het erop dat dat zo is? Dan kun je de daadwerkelijke aanvraag doen via deze pagina. Dat duurt naar schatting een half uur, zo valt te lezen op de website.

Om te beginnen heb je natuurlijk een aantal zaken nodig, namelijk:

Een e-mailadres en telefoonnummer

en Deze moet je bovendien in de buurt hebben tijdens de aanvraag

Alle personen in jouw huishouden die boven de 18 zijn en een inkomen ontvangen

zijn en een inkomen ontvangen Een browser (Chrome, Edge, Firefox), of;

De Tijdelijk Noodfonds Energie-app (iPhone-bezitters kunnen terecht in de Apple App Store, Android-bezitters gaan naar de Google Play Store)

Daarnaast heb je ook het één en ander aan gegevens nodig met betrekking tot je energiegegevens, te weten:

Een energiecontract dat op naam staat van iemand uit het huishouden

dat op naam staat van iemand uit het huishouden De naam en het klantnummer van je energieleverancier

en het van je energieleverancier Het termijnbedrag (het bedrag dat je afgelopen maand aan je energieleverancier betaalde)

Tot slot heb je ook je DigiD nodig. Alle personen uit het huishouden loggen in met hun eigen DigiD en bevestigen de inlog met een SMS-controle.

Wanneer kun je steun aanvragen uit het Tijdelijk Noodfonds Energie

Kom je op basis van jouw situatie in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming uit het Tijdelijk Noodfonds Energie? Dan moet je niet te lang wachten. In 2024 kun je je aanvraag tussen 22 januari 2024 en 31 maart 2024 indienen.

Wordt jouw aanvraag toegekend? Dan krijg je zes maanden lang financiële steun gerekend vanaf het moment dat je de aanvraag indient.

Doe je dat niet op tijd? Dan ben je simpelweg te laat.

Hoe werkt het Noodfonds precies?

Het Noodfonds Energie kijkt naar de hoogte van de energierekening en vergelijkt dat met het inkomen van alle volwassenen in het huishouden. Blijkt daaruit dat de energierekening te zwaar drukt op het inkomen van het huishouden? Dan betaalt het Noodfonds een deel van de energierekening.

Welk deel dat precies is, hangt af van jouw inkomen, jouw energierekening én van jouw woonsituatie. Op de website van de Rijksoverheid staat een rekenvoorbeeld. Deze nemen we even over ter verduidelijking. Het is echter goed om te benadrukken dat de precieze hoogte van een eventuele tegemoetkoming echt per situatie kan verschillen.

Rekenvoorbeeld

Je woont samen en hebt een gezamenlijk bruto inkomen van € 2.450 per maand. Jouw energierekening is € 235 per maand. Je ontvangt dan het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 8% van jullie gezamenlijke bruto inkomen. 8% van jouw bruto inkomen is € 196. Jouw steun wordt dan (€ 235 - € 196 =) € 39 gedurende zes maanden vanaf jouw aanvraag. Jouw energieleverancier verlaagt je energierekening met € 39.

