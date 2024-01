Tandartsverzekering afsluiten of niet: Wat is verstandig? theme-icon Geld • 14-12-2023 • leestijd 2 minuten • 29491 keer bekeken • bewaren

Twijfel jij of je in 2024 een tandartsverzekering moet afsluiten? Onderzoek van de financiële vergelijkinssite Geld.nl toont aan dat een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten vaak niet loont. Zo zou je vaak veel premie betalen in verhouding tot wat je vergoed krijgt.

Voor het onderzoek analyseerde Geld.nl 30 aanvullende tandartsverzekeringen met een dekking van maximaal 250 euro per jaar. De vergelijkingssite berekende hoeveel procent van de maximale vergoeding de verzekerde hiervoor jaarlijks aan premie betaalt. Bij 13 van de 30 tandartsverzekeringen is dit meer dan 70 procent.

Wat betekent dat?

Oke, in de meeste gevallen betaal je dus minimaal 70 procent aan premie. Maar wat zegt dat gegeven? “Je moet dan minstens 70 procent van de maximale vergoeding gebruiken, wil je aanvullende tandartsverzekering lonen. Dit komt neer op 175 euro aan tandartskosten per jaar”, aldus Bulthuis. “Veel tandartsverzekeringen vergoeden trouwens maar 75 procent van de tandartsrekeningen. Dan zou je dus zelf 233 euro aan tandartskosten moeten maken om die 175 euro aan vergoeding te krijgen.”

Tandartskosten

Volgens Vektis maakte de gemiddelde Nederlander in 2017 nog 128 euro per jaar aan tandartskosten. Maar deze cijfers zijn al wat ouder. In de tussentijd zijn de tarieven voor de meest voorkomende tandartsbehandelingen met 31 procent gestegen, zegt Bulthuis. “Daarmee kom je uit op een gemiddeld 168 euro aan tandartskosten. Dat is nog steeds lager dan wat je gemiddeld aan tandartskosten moet maken (red. 175 euro), wil de aanvullende tandartsverzekering lonen.”

Wat moet ik doen? Wel of geen tandartsverzekering?

Hoewel het nu lijkt alsof een tandartsverzekering geen goed idee is, is dat niet helemaal het juiste beeld. Er zijn namelijk wel tandartsverzekeringen met een premie die lager is dan 168 euro per jaar. De goedkoopste basisverzekering met een aanvullende verzekering voor tandartskosten tot 250 euro per jaar is de ‘Module Tand Basis 75 procent 250’van zorgverzekeraar FBTO. De premie bedraagt 114 euro per jaar. Het kan dus lonen, maar je moet volgens Bulthuis wel goed opletten.

Bulthuis adviseert om altijd eerst te bedenken hoeveel tandartskosten je verwacht. “Neem bijvoorbeeld je tandartsrekeningen van eerdere jaren als uitgangspunt of vraag je tandarts welke kosten deze het komend jaar verwacht”, legt Bulthuis uit. “Vervolgens kun je bepalen of de extra premie die je voor de tandartsverzekering betaald, opweegt tegen de verwachte kosten. Het is hierbij verstandig om meerdere zorgverzekeraars te vergelijken, want de premies verschillen flink.”