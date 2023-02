theme-icon Geld

Studers én Studystore stoppen per direct vanwege aanhoudende klachtenregen

Studystore en Studers sluiten per direct de deuren. Door de aanhoudende klachten over te late leveringen, slechte communicatie en lang wachten op terugbetaling heeft moederbedrijf The Learning Network (TLN) besloten de stekker eruit te trekken.

De eerste problemen ontstonden in de zomer. Terwijl studenten begonnen aan hun opleiding, waren de schoolboeken nog niet geleverd. Het bedrijf hoopte de zaakjes in januari op orde te hebben. Maar bij de start van het tweede semester staken dezelfde problemen de kop op, schrijft het AD.

#BOOS en de Belbus

BNNVARA consumentenprogramma's #BOOS en Kassa's Belbus zijn onlangs ook bij Studystore en Studers langsgeweest om verhaal te halen. Zo bestelde Gino studieboeken bij Studers, maar werden deze niet geleverd, liet de Belbus zien. Wanneer zijn opleiding is begonnen annuleert hij de bestelling en bestelt hij de boeken elders. Maar zijn geld krijgt hij maar niet terug en contact met Studers geeft geen resultaat.

Het is sinds maandagmiddag niet meer mogelijk om op beide sites een boekenbestelling te plaatsen, zoals ook duidelijk in beeld komt als een van de twee sites wordt bezocht. Het bedrijf zegt zijn uiterste best te doen om al geplaatste bestellingen te voldoen en dat klanten hun geld terugkrijgen als de leveringen niet meer lukken. Door het beëindigen van de activiteiten van Studystore komen alle functies gerelateerd aan de website ook te vervallen. Afgenomen licenties en digitaal lesmateriaal zijn gewoon geldig voor de duur zoals is aangeschaft.

Bekijk hieronder het Belbus item!

Banen verloren

Als gevolg van de opschorting verliezen 26 werknemers hun baan. Voor hen is een sociaal plan opgesteld en zij worden begeleid naar een eventuele nieuwe baan.

TLN "betreurt ten zeerste dat na vele jaren van goede leveranties deze activiteiten nu noodgedwongen moeten stoppen."

Door nu te melden dat het stopt met Studystore, hoopt het moederbedrijf dat studenten genoeg tijd hebben om alternatieve aanbieders te vinden, zodat zij op tijd hun boeken hebben voor het aankomende studiejaar.

Belofte om klachten op te lossen

Volgens The Learning Network zijn 'verslechterde marktomstandigheden en interne veranderingen' de voornaamste oorzaken voor het huidige besluit. In september zei The Learning Network nog dat de technische problemen rondom de leveringen grotendeels waren opgelost. Er ontstond een aanzienlijke achterstand doordat het bedrijf zijn logistieke activiteiten had uitbesteed aan een derde partij en door aanpassingen in de automatisering. Dat laatste was volgens het bedrijf nodig om de leveringen vanaf een nieuwe locatie mogelijk te maken. Zodoende bleek het onmogelijk een deel van de bestellingen door te sturen en voldoende voorraad in te slaan. Nadat de leveringen wel weer mogelijk waren, waren er alsnog problemen.

De Belbus van Kassa brengt de klachten die zijn binnengekomen onder de aandacht van The Learning Network, dat heeft toegezegd deze op te lossen.

Bron: AD / Kassa / Tweakers