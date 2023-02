Belbus: Studers - Geen boeken en geen geld Vandaag • leestijd 2 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

Gino (19) bestelt studieboeken bij Studers, maar deze worden niet geleverd. Als zijn opleiding is begonnen annuleert hij in september de bestelling en bestelt hij de boeken elders. Maar zijn geld krijgt hij maar niet terug en contact met Studers geeft geen resultaat.

In juli 2022 koopt Gino studieboeken voor zijn koksopleiding bij boekenverkoper Studers. De levering van de boeken duurt lang, maar Gino ziet op de site van Studers dat ze bezig zijn met een verhuizing. Hij laat het er hierdoor even bij zitten, maar hij heeft de boeken toch echt begin september nodig. Eind september annuleert Gino zijn bestelling dan uiteindelijk toch maar. Hij bestelt de boeken elders en hoopt zijn €195,50 snel terug te krijgen.

Lang wachten

Maar in december staat het bedrag nog steeds niet op Gino zijn bankrekening. Hij stuurt een mail naar Studers met de vraag of hij zijn geld zo snel mogelijk terug kan krijgen. Hierop krijgt hij een vreemde reactie. Het probleem van de levering is namelijk verholpen en ze sturen de boeken alsnog naar hem toe. Gino weet niet wat hij leest. Hij had de boeken toch al geannuleerd? Dit staat zelfs in zijn klantenaccount. Gino probeert opnieuw contact te zoeken met Studers maar krijgt geen gehoor.

Gino is een student en kan dit geld niet missen. Hij schakelt daarom de Belbus in. Na een belletje van de Belbus wordt het bedrag van €195,50 meteen naar hem overgemaakt. Hier was hij zelf al een paar maanden mee bezig. Gino is opgelucht dat hij zijn geld weer terug heeft, maar laat weten dat hij nooit meer zijn boeken bij Studers bestelt.

Eerdere confrontatie

Studers had dit najaar grote leveringsproblemen. Onze collega's van #BOOS besteedde daar in oktober al aandacht aan. Het bedrijf beloofde beterschap en stelde dat de problemen voorbij waren. Iedereen die geannuleerd had zou binnen een week het geld terugkrijgen, meldde Studers in een statement op 6 oktober.

Alleen, dat gebeurde niet. Want niet alleen Gino kreeg zijn geld niet terug, tientallen andere gedupeerde studenten van Studers en zusterbedrijf Studystore wachtten tevergeefs op hun geld. Nog steeds krijgt Kassa klachten binnen en ook op klachtensites online wemelt het ervan.

The Learning Network, het moederbedrijf van Studers en Studystore kondigt aan op maandag 13 februari met een verklaring te komen, maar weigert tot nu toe een nadere uitleg aan Kassa.