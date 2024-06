Stijging letselzaken met fietsers: e-bikers steeds vaker slachtoffer Vandaag • leestijd 2 minuten • 316 keer bekeken • bewaren

Het aantal letselzaken met fietsers stijgt flink, zo constateert juridisch dienstverlener DAS. In de eerste maanden van dit jaar steeg dit aantal met bijna 15 procent, meldt het AD . Steeds vaker gaat het om fietsers op een e-bike of fatbike die worden aangereden.

Das telde tussen januari en april 256 letselzaken waarbij ten minste één fietser betrokken was. Vorig jaar waren het er 225, wat een toename van bijna 15 procent betekent. En dat was ook al 15 procent meer dan in 2022. Het totale aantal zaken van fietsers met letselschade steeg in vier jaar tijd van 985 in 2019 naar 1222 in 2023. Dit is een toename van bijna een kwart.

“Verkeer steeds drukker en meer afleiding”

Verkeersexpert Rembrandt Groenewegen van DAS ziet dat twee oorzaken voor de toename in het aantal ongevallen. “Het is enerzijds steeds drukker in het verkeer; anderzijds worden fietsers en automobilisten vaker afgeleid door hun telefoon, muziek, navigatie en berichtenapps. Dat draagt bij aan het toenemende aantal fietsongelukken.”

Snelheid e-bike moeilijk in te schatten

Bovendien zijn de bewegingen van e-bikes en fatbikes moeilijker in te schatten voor automobilisten, volgens Groenewegen. “Bestuurders zeggen vaak dat die fietser er ineens was. Een normale fiets gaat meestal vijftien tot twintig kilometer per uur. Met een e-bike is dat snel 25 tot 30 kilometer per uur. Veel automobilisten zijn daar nog niet aan gewend.”

“Overheid moet ingrijpen”

De veiligheidsexpert wil dat de overheid ingrijpt om het verkeer voor fietsers veiliger te maken. “Denk aan het streng aanpakken van opgevoerde fatbikes, maar ook het dragen van een helm kan helpen.”

Een andere optie is het verplaatsen van fatbikes naar de gewone weg. “Fatbikes zijn veel breder en lijken op brommers. Op fietspaden zorgt dat vaak voor gevaarlijke situaties.”