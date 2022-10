Stichting roept om ingrijpen bij TikTok 28-01-2021 • leestijd 2 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) wil dat Nederlandse en Europese toezichthouders ingrijpen bij TikTok. Deze Chinese app wordt door veel kinderen gebruikt. De afgelopen week overleden twee tieners, een in Pakistaan en in Italië, vermoedelijk nadat ze hadden meegedaan aan challenges op het sociale medium.



De stichting kondigt ook aan juridische stappen te gaan ondernemen tegen het Chinese platform en roept de toezichthouders op om in actie te komen voordat het “ook in Nederland te laat is.”

SOMI zegt bezorgd te zijn over de "voortdurende nalatigheid van TikTok om de veiligheid van gebruikers te waarborgen." Het 10-jarige Italiaanse meisje dat afgelopen week kwam te overlijden, deed vermoedelijk mee aan de blackout challenge, waarbij ze zichzelf opzettelijk zo lang mogelijk liet stikken. De non-profit stichting richt zich op beïnvloeding van vraagstukken van maatschappelijk belang, onder meer op het gebied van privacy.

'Leeftijdscheck makkelijk te omzeilen'

Volgens SOMI had het Italiaanse voorval ook in Nederland kunnen gebeuren. "Uit een recent onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope blijkt dat het gebruik van TikTok in Nederland onder 12-jarigen het hoogst is: 64 procent gebruikt de app. Volgens de regels zouden zij dat onder ouderlijk toezicht moeten doen," zegt Cor Wijtvliet, mede-oprichter van SOMI. "Maar de leeftijdscheck van 13 jaar die door TikTok wordt opgelegd is gemakkelijk te omzeilen. Bovendien, wanneer we naar Europese privacyrichtlijnen kijken, zou de leeftijdsgrens op 16 jaar moeten liggen.”

Als gevolg van het Italiaanse voorval heeft de Italiaanse toezichthouder het sociale medium geblokkeerd voor alle gebruikers waarvan de leeftijd niet is geverifieerd. De blokkade volgt op een eerdere waarschuwing voor TikTok van de Italiaanse waakhond, juist vanwege het gebrek aan bescherming voor minderjarigen en het ontwerp van leeftijdsbegrenzingen die voor minderjarigen makkelijk te omzeilen bleven.

Persoonsgegevens

SOMI startte vorig jaar een onderzoek naar het schenden van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) door TikTok. De Chinese makers worden ervan verdacht gegevens, ook van minderjarigen, zonder expliciete instemming van de ouders met derde partijen te delen.