Steeds minder Nederlanders kiezen voor aanvullende zorgverzekering

In de afgelopen jaren is er een gestage daling te zien in het aantal mensen dat kiest voor een aanvullende dekking bij hun zorgverzekering, zo meldt NU.nl . Deze trend wordt vermoedelijk veroorzaakt door de voortdurende stijging van zorgpremies, waardoor het schrappen van extra pakketten voor bijvoorbeeld brillen of fysiotherapie een aantrekkelijke besparing kan zijn.

Volgens gegevens van Vektis, een organisatie die data van verzekeraars verzamelt, kiezen steeds minder Nederlanders voor een aanvullende zorgverzekering. Op dit moment heeft 81,5 procent van alle verzekerden een aanvullend pakket afgesloten, tegenover 82,5 procent vorig jaar. Enkele jaren geleden sloot zelfs meer dan 90 procent van de verzekerden een aanvullend pakket af.

Weglaten aanvullende dekking is besparing

Een afname in de keuze voor aanvullende pakketten is deels te wijten aan de wens van mensen om te bezuinigen op hun maandelijkse uitgaven. Bovendien zijn de premies voor aanvullende verzekeringen vaak vergelijkbaar met de vergoedingen die worden geboden voor zaken zoals brillen of fysiotherapie. Hierdoor loont het niet altijd om aanvullend verzekerd te zijn.

Tegelijkertijd stijgt de premie voor de basisverzekering jaarlijks. Dit jaar betalen Nederlanders gemiddeld 1747 euro per jaar, wat 103 euro meer is dan het voorgaande jaar. Door te besparen op aanvullende pakketten kunnen mensen hun zorgverzekeringskosten binnen de perken houden.

Eigen risico minder vaak omhoog

In voorgaande jaren hebben sommige consumenten kosten bespaard op hun zorgverzekering door het vrijwillig verhogen van hun eigen risico. Hierbij kiezen ze ervoor om bij medische kosten binnen hun verzekering een hoger eigen risico te betalen dan het standaardbedrag van 385 euro, in ruil voor een premiekorting.