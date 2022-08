Steeds meer particulieren installeren beveiligingscamera Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Het aantal particuliere beveiligingscamera’s is in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers afkomstig van de politiedatabase Camera in Beeld, die VPNGids.nl opvroeg via een Woo-verzoek. Het aantal geregistreerde beveiligingscamera’s bij particulieren thuis nam toe met 98,1 procent.

In cijfers gaat het om 52.860 camera's bij mensen thuis die zijn geregistreerd in 2022. Het totale aantal beveiligingscamera’s, waarin ook camera’s van bedrijven en de overheid (gemeenten en verkeer) zijn meegenomen, steeg met 32,5 procent.

Meeste camera’s in Noord- en Zuid-Holland

In Noord- en Zuid-Holland zijn verreweg de meeste beveiligingscamera’s te vinden. Van de in totaal 283.629 camera’s in Nederland hangen er 112.798 in deze provincies, waarmee ze 39,8 procent van het landelijk totaal voor hun rekening nemen. In Groningen (6.350) en Zeeland (4.756) hangen de minste camera’s.

Sterkste stijging in Zeeland

In Zeeland kwamen er procentueel gezien de meeste beveiligingscamera’s bij. Dit jaar stonden er 4.657 camera’s geregistreerd ten opzichte van 3.919 camera’s in 2021. Dat is een stijging van 18.8 procent. Ook in Groningen (+18,1 procent) en Overijssel (+14,7 procent) was een sterke stijging te zien.

Meeste camera’s per persoon in Ouder-Amstel

In de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam hangen in absolute getallen de meeste beveiligingscamera’s. Afgezet tegen het aantal inwoners komen echter andere cijfers naar voren. Zo heeft Vlieland de meeste beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners, namelijk 684. Daarna komen Ouder-Amstel en Zandvoort, met respectievelijk 529 en 497 camera’s.

Openbare weg

Van de totaal 64.177 registraties van beveiligingscamera’s bij de politie, filmt 86 procent van deze registraties (55.506 camera’s) ook de openbare weg. Let wel: één registratie kan meerdere camera’s bevatten. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over deurbelcamera’s die ook de straat filmen, of beveiligingscamera’s van bedrijventerreinen die de aangrenzende openbare ruimte filmen.