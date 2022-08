Steeds meer huurders stappen naar commissie vanwege servicekosten

25 jul. 2022 - 14:06

Mijn woningbouwvereniging heeft rente berekend over de vloerbedekking van 5,25 tot 6%. ( vloerbedekking in de gezamenlijke gangen van het complex)Volgens mijn berekening hebben de 170 bewoners bijna €40.000,= rente betaald. Deze kwestie gemeld bij de woningbouwvereniging en bij de huurcommissie, samen met andere vragen. Na een jaar een videocall van de huurcommissie en tijdens die seccie navraag gedaan over de rentevergoeding. u krijgt schriftelijk bericht. Volgens een buitendienst medewerker van de huurcommissie, de heer H mag een Woningbouwvereniging geen rente berekenen. Gevolg de huurcommissie doet schriftelijk verslag, echter geen woord over de rente van de vloerbedekking. De woningbouwvereniging geeft tot op heden €919,= terug van de € 40 000,= Als penningmeester van de bewonerscommissie ga ik niet akkoord en de vraag is nu wat gaat de woningbouwvereniging doen? Volgens de huurcommissie kan ik alleen nog naar de rechter. P.s. ik was recentelijk op tv bij kassa over permanent wonen. De huurcommissie krijgt Volgens zeggen weinig klachten. Dat begrijp ik, want als ik het niet eens ben met een uitspraak van de huurcommissie dan kan ik alleen naar de rechter. Dan heb ik vast een advocaat nodig. Gevolg is dat de meeste mensen akkoord moeten gaan met de uitspraak van de huurcommissie Groeten, Hans Suers Aanpassing redactie: Telefoonnummer verwijderd.

(Bewerkt door redactie)