Verhuurder Change= strijkt ‘meer dan een miljoen euro’ op aan te hoge servicekosten 09-04-2022 • leestijd 3 minuten • 4793 keer bekeken • bewaren

Verhuurder Change= heeft naar schatting ‘meer dan een miljoen euro’ aan servicekosten geïnd in Amsterdam. Uit een recente uitspraak over de locatie Zuid-Oost blijkt dat veel huurders ‘meer dan 900 euro per persoon’ te veel aan servicekosten hebben betaald. Er lopen nog procedures over de locatie in Nieuw-West. Dat zegt de Amsterdamse Stichting Woon die bewoners bijstaat bij de Huurcommissie.

De verhuurder die 1100 jongeren huisvest, werd deze zomer al op de vingers getikt door de Kantonrechter die oordeelde dat Change= geen zogenoemde communitykosten mocht innen naast de servicekosten. Vervolgens werden deze kosten ondergebracht in de servicekosten die daardoor verdrievoudigden.

De situatie is ook bekend bij de gemeenten Utrecht en Enschede. In Utrecht waar een nieuwe locatie van Change= is geopend, zijn Raadsvragen gesteld over de hoogte van de servicekosten. De eerste afrekening moeten de huurders nog ontvangen. In Enschedé is een nieuwe locatie van Change= op komst. De gemeenten geven aan dat de servicekosten in verhouding moeten staan tot de geleverde diensten en er geen winst op gemaakt mag worden.

Niet in verhouding

Dit is volgens Stichting Woon niet het geval. "Uit de uitspraak over Zuid-Oost blijkt heel duidelijk dat huurders voor onder meer internet, een huismeester en de inventaris veel te veel moeten betalen", aldus woordvoerder Tjerk Dalhuisen. "Wie een tijdelijk huurcontract heeft en de servicekosten niet betaalt in afwachting van het geschil, dreigt zijn woning kwijt te raken".

Kassa sprak diverse huurders met een tijdelijk huurcontract die de verhoogde servicekosten hebben gestorneerd en alleen anoniem hun verhaal wilden doen. Zij zijn bang dat hun huurcontract anders niet wordt verlengd, of dat de verhoogde servicekosten bij vertrek worden ingehouden op de borg als hun identiteit bekend is. Een huurster die de verhoogde servicekosten wel besloot te betalen, is alsnog te kennen gegeven dat ze per 1 mei moet vertrekken, omdat ze een negatief bericht achterliet op Facebook over de gang van zaken. "Ze hoorde daarom niet langer thuis bij de community van Change=", liet een medewerker van Change= haar telefonisch weten. De geluidsopname die ze van het gesprek maakte, deelde ze met Kassa ter bewijs.

'Dit is een angstcommunity’

Stichting Woon vertegenwoordigt meerdere huurders van wie het contract is stopgezet, omdat zij de verhoogde servicekosten niet hebben betaald, of omdat zij hierover hun beklag deden. "Er is sprake van een ‘angstcommunity’ mede door alle camera’s die in de complexen hangen", vertelt Dalhuisen. "Ook ontvangen wij meldingen van mensen die meteen de huismeester op hun dak krijgen als ze eventjes een vuilniszak op de gang hebben staan. Een huurster is zelfs voor prostituee uitgemaakt door een medewerker van Change =, nadat ze met haar vriendje op de gang stond te zoenen."

De stichting adviseert gemeentes die in zee gaan met Change= goede afspraken te maken over de aanvullende kosten en voorwaarden waar huurders mee te maken krijgen. Dalhuisen: "Dit is in Amsterdam niet goed gegaan. Er is hier nota bene een subsidie verstrekt van 250.000 euro voor de realisatie van deze jongerenhuisvesting". De burgemeester van Utrecht geeft in het antwoord op de Raadsvragen aan te werken aan ‘strakkere afspraken over servicekosten bij sociale huurwoningen.’

'Er moet een einde komen aan tijdelijke huurcontracten’

De Woonbond die opkomt voor de belangen van huurders maakt zich hard voor een einde aan de grote hoeveelheid tijdelijke huurcontracten vanwege de beperkte huurbescherming. Inmiddels is grofweg de helft van de particuliere huurcontracten van tijdelijke aard sinds de start van de Wet Doorstroming Huurmarkt in 2016. "Wij waren fel tegen de invoering van deze Wet vanwege problemen, zoals bij Change=. Wij ontvangen echt veel te veel van dergelijke meldingen", aldus woordvoerder Marcel Trip.

Change= laat weten zich niet te herkennen in de angstcultuur die de bewoners schetsen. De camera’s zouden er juist zijn om het gevoel van veiligheid te bevorderen. In minder dan vijf procent zou een tijdelijk contract niet verlengd zijn en het besluit hiertoe over te gaan, zou niet lichtvaardig zijn genomen. Ook zou het ‘pertinent onjuist zijn dat tijdelijke huurovereenkomsten niet worden verlengd omdat er discussie is over servicekosten, omdat huurders zich op hun rechten beroepen of omdat zij kritiek uiten op sociale media’. Lees hieronder de volledige reactie van de advocaat van Change=.

Tegen de uitspraak van de huurcommissie kan Change= nog in beroep.