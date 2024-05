Steeds meer functies Flitsmeister achter betaalmuur Vandaag • leestijd 1 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Verkeersapp Flitsmeister gaat functies die tot nu toe gratis te gebruiken waren vanaf volgende week tegen betaling aanbieden. Het gaat hierbij onder andere om Apple CarPlay en Android Auto. Met deze functies is Flitsmeister ook via het scherm in het dashboard van de auto te gebruiken.

De functies Apple CarPlay en Android Auto worden vanaf 6 mei onderdeel van het PRO-abonnement van Flitsmeister. Ook de functie om de gemiddelde snelheid bij trajectcontroles te zien, zit vanaf volgende week alleen in het betaalde abonnement.

Abonnementskosten omhoog

Het PRO-abonnement gaat drie euro per maand kosten. Voorheen was dit twee euro per maand. Flitsmeister met deze inkomsten meer kunnen investeren in de “app, hardware en andere functies.”

Nieuw PRO Plus-abonnement

Naast het PRO-abonnement komt Flitsmeister nog met een ander abonnement: PRO Plus. Met dit abonnement heb je de mogelijkheid om boetes aan te vechten en de ritregistratie en flitshistorie te bekijken. PRO Plus zal zeven euro per maand gaan kosten.

Bronnen: ANP, Tweakers