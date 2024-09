Staatssecretaris van Justitie: Zelfmoordreclames voor gokken zijn "weerzinwekkend" Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

© staatssecretaris Struycken tijdens het Vragenuurtje, 10 september 2024

“De suïcide-reclame was weerzinwekkend, er is geen ander woord voor, weerzinwekkend.” Met die woorden reageert staatssecretaris van Justitie Teun Struycken tijdens het Vragenuurtje op de uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag. Hierin werden reclames getoond voor het illegale gokspel Plinko waarin jongeren die in de problemen zouden zitten, zelfs aan zelfmoord dachten, worden getoond. Maar na het spelen van Plinko waren al hun problemen opgelost. Mirjam Bikker, ChristenUnie, is resoluut: de sites moeten onmiddellijk op zwart.

De staatssecretaris, verantwoordelijk voor het Nederlandse gokbeleid, zegt er tijdens het Vragenuurtje van dinsdag 10 september wel aan te werken maar ziet ook het lastige van illegale gokreclames. Struycken: “Probleem met illegale partijen, en dat bleek ook in de uitzending, is dat het moeilijk is om aan te pakken. Het zijn vluchtige partijen, die heel gewiekst, manieren vinden om telkens opnieuw en ook heel snel, hun illegale activiteiten voort te zetten, daar zit de pijn.”

Reclames getoond in gratis spelletjes

Deze zelfmoordreclames voor het illegale gokspel Plinko, komen onder andere voorbij in gratis spelletjes die mensen op hun mobiel spelen. Er wordt ingespeeld op kwetsbaarheid van jongeren, en deze worden vervolgens aangezet tot gokken. Dit zegt alles over de illegale gokindustrie, aldus de staatssecretaris van Justitie: “De immoraliteit van sommige van die aanbieders is evident, en als we Kassa kijken dan is dat onmiskenbaar.”

Partijen willen nu actie

Aangezien deze illegale gokreclames ook in andere landen voorkomen, kijkt de staatssecretaris naar samenwerking over de grens. Struycken: “Dit soort illegale bedrijven zou je kunnen bestempelen als internationale criminele activiteit.” Onder andere de ChristenUnie, SP en CDA vinden dat aanpak te lang duurt en willen nu actie van de staatssecretaris in plaats van te wachten op de evaluatie van het online gokken komende oktober.