Kansspelautoriteit: schokkende zelfmoordreclame voor illegaal gokspel moet op zwart

Niet lekker in je vel? Relatie uit, baan kwijt, je denkt zelfs aan zelfmoord? Ga dan gokken… Dit is de absurde inhoud van reclames voor het illegale gokspel Plinko die voorbij kunnen komen als je gratis spelletjes speelt op je mobiel. De Nederlandse Kansspelautoriteit vindt deze reclames bizar, zo wordt verteld in Kassa.

Maar het is met de huidige mogelijkheden moeilijk aan te pakken, aldus de toezichthouder. “We kunnen boetes van vele miljoenen opleggen maar als bedrijven toch doorgaan, is het voor ons een hele omslachtige wijze om toch die websites uit de lucht te halen, op zwart te krijgen”, aldus Van Buchem.

Bekijk ook de Kassa-reportage die we over dit onderwerp hebben gemaakt

Op dit moment is het reclamebeleid voor gokspellen zo dat er achteraf gekeken wordt of een reclame voldoet aan bepaalde voorwaarden. Maar als een gokspel zo’n reclame ook maar iets wijzigt, dan moet je er weer naar kijken. Dat moet anders, aldus Van Buchem:

“Nu is reclame toegestaan, is het ja, tenzij, en zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Maar we weten ook allemaal dat de reclamebranche heel creatief is, dus ze kunnen weer allerlei nieuwe vormen bedenken die dan weer niet worden gedekt. Daarom zouden wij het juist willen omdraaien en zeggen, nee tenzij, zodat je de voorwaarden heel strikt formuleert en dat iedereen zich daaraan moet houden.”