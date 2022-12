theme-icon Lijf

Spijt bij twee op tien voor niet verzekeren tandarts of fysio

Bijna twee op tien van de Nederlanders (17 procent) sloeg dit jaar een bezoek aan de fysio of tandarts over, omdat ze er niet aanvullend voor verzekerd waren. Vooral een bezoek aan de tandarts (40 procent) of fysiotherapeut (35 procent) werd vermeden. Met de kennis van nu hadden de onverzekerden zich wel willen verzekeren voor tandarts (21 procent), fysiotherapie (18 procent), maar ook voor brillen en lenzen (14 procent).

Dit blijkt uit een peiling onder 1.000 respondenten van vergelijkingssite Pricewise en Panel Inzicht. 20 procent met alleen een basisverzekering had in 2022 spijt van deze keuze. Een meerderheid van deze groep (55 procent) had aanvullende zorg nodig en was goedkoper uit geweest met een aanvullende verzekering. 45 procent van de groep met spijt heeft aanvullende zorg gemeden omdat ze deze zorgkosten niet konden of wilden maken.

"Bespaar niet als je weet dat je zorg nodig hebt"

Louise van Wijk, zorgspecialist bij Pricewise, raadt aan om niet te besparen op de zorgverzekering, als het al zeker is dat zorg in 2023 nodig is. “Als je nu al weet welke zorg je in ieder geval nodig hebt, kun je de afweging maken of een aanvullende verzekering loont. De premie voor een aanvullende tandartsverzekering leg je bijvoorbeeld naast de kosten voor de behandelingen die jij nodig denkt te hebben. Ga je alleen één keer op controle en laat je je gebit reinigen? Dan is de aanvullende verzekering waarschijnlijk niet lonend voor jou."

Fysiotherapie verzekeren "sneller lonend"

Een aanvullende verzekering voor fysiotherapie is vaak sneller lonend. "Voor een pakket van negen behandelingen ligt de premie tussen de 100 en 270 euro op jaarbasis en een gemiddelde fysiobehandeling kost tussen de 35 en 45 euro", legt Van Wijk uit. "Negen behandelingen kosten zonder aanvullende verzekering dus al snel meer dan driehonderd euro. In sommige gevallen heb je de verzekering er al na een paar behandelingen uit.”

Trend: vaker gekozen voor minder uitgebreide dekking

Vergelijkingssite Geld.nl stelt vast dat mensen zich iets vaker aanvullend verzekeren, maar hierbij juist voor "kleinere" dekkingen kiezen. Zoals maximaal zes behandelingen fysiotherapie of maximaal 250 euro per jaar aan tandartskosten.

Zo kiest voor de zorgverzekering in 2023 ruim 16,5 procent bij de aanvullende dekking voor fysiotherapie voor een vergoeding tot zes behandelingen. In 2022 was dat nog 11,7 procent. Voor de uitgebreidere dekking wordt juist veel minder gekozen.

"Consumenten zijn dus echt kritisch aan het kijken waar ze kunnen besparen en welke zorg ze echt nodig hebben", stelt Amanda Bulthuis van Geld.nl vast.