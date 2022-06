Sparen wordt duurder: SNS en Regiobank rekenen kosten voor verplichte aanvullende betaalrekening Vandaag • leestijd 3 minuten • 520 keer bekeken • bewaren

Sparen wordt duurder en duurder. SNS Bank en de Regiobank gaan klanten die alléén een spaarrekening hebben per 1 juli 2022 geld in rekening brengen voor een verplichte aanvullende betaalrekening. Deze banken willen geen klanten meer zonder betaalrekening, dus moeten deze klanten een basispakket met een betaal- én spaarrekening afnemen. Klanten die alleen een spaarrekening hebben bij één van deze banken, gaan vanaf volgende maand 2,55 euro per maand betalen.

De wijziging treedt op 1 juli 2022 in werking, zo meldt de Volkskrant, die daaraan toevoegt dat beide banken geen spaarders meer willen zonder betaalrekening.

De krant citeert een woordvoerder van de Volksbank, moedermaatschappij van SNS (met 1,6 miljoen klanten) en Regiobank (700.000 klanten): "We willen dat al onze klanten een basispakket hebben – betaal- en spaarrekening. Hoe beter we onze klant kennen, hoe beter we die kunnen bedienen."

ABN Amro volgt later

Ook klanten van ABN Amro (met vijf miljoen rekeninghouders één van de grootste Nederlandse banken) moeten er op termijn aan geloven. De bank heeft aangekondigd dat ze klanten die alleen een spaarrekening hebben "hier in de komende tijd over gaan aanschrijven."

Deze mededeling volgt kort na de aankondiging van een forse verhoging van de tarieven voor een particulier betaalpakket. Eind april kondigde ABN Amro namelijk aan dat klanten met een particulier betaalpakket per 1 juli 2022 maandelijks een bedrag van 2,95 euro gaan betalen, in plaats van 1,95 euro.

Feitelijke verplichting

Door spaarders er feitelijk toe te verplichten om een basispakket te nemen mét betaalrekening, worden consumenten met alléén een spaarrekening er als het ware toe gedwongen om voortaan te betalen voor aanvullende betaalpakketten, ook als zij deze niet direct nodig hebben.

Op principiële gronden weigeren wordt in de praktijk namelijk een ingewikkeld verhaal, omdat je in het dagelijks leven simpelweg een bankrekening met bijbehorende pinpas nodig hebt om te kunnen functioneren. Denk maar eens aan het salaris dat maandelijks wordt gestort.

Negatieve rente

Er is een grote groep spaarders die er uit veiligheidsoverwegingen voor heeft gekozen om hun spaargeld bij meerdere banken te stallen. Dat is een gevolg van de kredietcrisis van 2008. Mochten banken omvallen (wat daadwerkelijk gebeurde in het geval van Icesave en DSB), dan zou alléén spaargeld tot 100.000 euro worden vergoed onder het depositogarantiestelsel.

Voor consumenten die hun spaargeld in het kader van risicospreiding op meerdere rekeningen bij verschillende banken hebben gestald, geldt in theorie dat ze al het spaargeld naar één spaarrekening bij één bank kunnen overhevelen. Op die manier kunnen ze voorkomen dat ze meerdere banken voortaan maandelijks moeten betalen voor aanvullende, verplichte betaalpakketten die ze niet gebruiken.

Maar voor een groep meer vermogende klanten geldt dat ze in dit scenario weer te maken kunnen krijgen met de negatieve spaarrente die van kracht wordt boven bepaalde spaartegoeden. Per saldo geen verbetering.

Enorme prijsstijgingen in vijf jaar tijd

Bancaire dienstverlening is er de laatste jaren fors duurder op geworden. Zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de Consumentenbond dat de prijs voor een betaalrekening de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 42 procent is gestegen. Dat zou onder meer te maken hebben met sterk gestegen kosten voor beveiliging en de controle op fraude en witwassen.

Bij Rabobank is het overigens nog wel mogelijk om gratis een losse spaarrekening te openen. ING hanteert al langere tijd het principe dat klanten alléén een spaarrekening in combinatie met een betaalrekening mogen hebben. Voor een bepaalde groep 'slapende spaarders' die nog geen betaalrekening hebben, geldt dat ING deze klanten nog aan gaat schrijven, aldus de Volkskrant.