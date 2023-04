Spaarrentes stijgen naar 2 procent, maar niet bij Rabobank, ING en ABN AMRO

19 apr. 2023 - 14:20

De enige Nederlandse bank die hier genoemd wordt met 2% is Bunq, bankje eigenlijk, afhankelijk van 1 man. Daar kun je sparen via een app. Wil je dat? Grote bedragen sparen via een app? Er zijn bovendien veel klachten op internet te lezen over deze bank. Zelf zou ik voor veiliger alternatieven kiezen.