SP opent meldpunt voor misstanden in de UWV en bijstand

De SP lanceert een online meldpunt voor mensen met een uitkering die in de problemen zijn gekomen door de gemeente of het UWV, bijvoorbeeld omdat ze grote bedragen moeten terugbetalen. Dit doet het SP naar aanleiding van de commotie die ontstond toen een vrouw uit de gemeente Wijdemeren 7000 euro moest terugbetalen, omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder en dat niet had gemeld.

Vorige maand was er nog grote verontwaardiging in de Tweede Kamer over de harde regels voor de bijstand. SP'er Jasper van Dijk gaf aan dat de overheid van 'een misplaatste fraudejacht' over moet gaan naar 'een humane uitvoering'. Met het meldpunt wil de partij in kaart brengen hoeveel soortgelijke zaken er zijn. De SP hoopt zo een 'tweede toeslagenaffaire' te voorkomen. De partij verwijst hiermee naar de kindertoeslagenaffaire . Begin februari hoopt de partij de eerste tussentijdse resultaten te kunnen delen.

Ook andere partijen willen strenge regels bijstand aanpassen

Niet alleen de SP, maar ook andere partijen geven aan af te willen van de scherpe randjes van de huidige regelgeving. Zo moeten gemeentes coulanter kunnen omgaan met mensen die door een foutje in de problemen komen. Daarnaast willen partijen als GroenLinks dat kleine schenkingen, bijvoorbeeld tot maximaal 100 euro per maand, geen gevolgen meer hebben voor een uitkering. Kassa ging op 9 januari 2021 in gesprek met Jesse Klaver van GroenLinks over hoe het kan dat mensen met een uitkering vaak onterecht als fraudeur worden bestempeld. ANP