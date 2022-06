SP: 11 juni actiedag tegen roofinvesteerders vakantieparken

De SP komt in actie tegen roofinvesteerders die dure vakantievilla's bouwen op vakantieparken. Beleggers en buitenlandse investeringsmaatschappijen slaan hun slag op de Nederlandse markt, ten koste van bewoners soms al decennia een huisje bewonen. Op 11 juni organiseert de SP daarom, met recreanten, een demonstratie in Den Haag .

"Alleen samen kunnen wij een vuist maken tegen deze roofinvesteerders. Een vakantiepark moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen voor mensen met een dikke portemonnee", vindt de SP. "Nu gaat poen boven fatsoen, terwijl het abnormaal is dat standplaatshouders moeten wijken voor de rijken. Actie is hard nodig om dit kabinet te laten zien dat je mensen niet kunt wegjagen."

SP-Kamerlid Sandra Beckerman onthulde dinsdag in de Kamer de poster voor de actiedag.

Vorig jaar liet Kassa al zien dat vaste bewoners op steeds meer plekken in het land moeten wijken voor het snelle geld van de internationale investeerders. Compensatie is er vaak niet of nauwelijks.