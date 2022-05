Slechte kwaliteit Formule 1-streams? Viaplay moet klanten compenseren Vandaag • leestijd 2 minuten • 942 keer bekeken • bewaren

Heb jij een Viaplay-abonnement en ben je ontevreden over de kwaliteit van de Formule 1-streams? Dan ben je niet de enige. Viaplay-klanten moeten van de Consumentenbond een compensatie ontvangen vanwege de slechte beeldkwaliteit van de Formule 1-streams. Daar is het bedrijf volgens Europees recht toe verplicht. De Consumentenbond heeft Viaplay een week de tijd gegeven om met een compensatievoorstel te komen voor haar klanten. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten bij de Zweedse toezichthouder aan te dringen op een oplossing voor Nederlandse klanten.

Dat hebben de Consumentenbond en de ACM aan ons laten weten. In Kassa van maandag 30 mei 2022 besteden we aandacht aan de vele klachten over Viaplay. We zijn vanavond om 20.30 live op NPO1!

Talloze klachten: slechte beeldkwaliteit en haperende streams

Over de Formule-1 streams van Viaplay regent het al maandenlang klachten. Ook dit weekend – tijdens de Grand Prix van Monaco – stonden de sociale media er weer vol mee. Veel abonnees beklagen zich over een lagere beeldkwaliteit, haperende streams of streams die uitvallen.

Ook komen er bij zowel de ACM als de Consumentenbond veel klachten binnen over de slechte bereikbaarheid van de klantenservice.

Viaplay heeft de Consumentenbond beloofd op alle klachten op Klachtenkompas te zullen reageren. Verder geeft het bedrijf aan niet te kunnen zeggen wanneer de problemen zijn opgelost.

Consumentenbond: "Binnen een week meer duidelijkheid over compensatie"

Woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond: "Wij hebben Viaplay laten weten dat we verwachten dat het bedrijf klanten compenseert, en dat ze beter bereikbaar zijn voor consumenten. We willen binnen een week van Viaplay horen wat ze gaan doen."

Ook Kassa heeft geprobeerd een reactie te halen bij Viaplay. Vooralsnog kan de Nederlandse woordvoerder niet aangeven of het klanten al dan niet zal compenseren. Mogelijk volgt later vandaag nog een reactie vanuit het hoofdkantoor in Stockholm.

Reactie Viaplay