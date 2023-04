Sinds 31 maart al zeker 200.000 coronazelftests verkocht 12-04-2021 • leestijd 1 minuten • 341 keer bekeken • bewaren

Sinds 31 maart 2021 zijn er coronazelftests verkrijgbaar in apotheken. Deze zijn in trek, merken apothekers, want het is "gigantisch druk" in de apotheek. Er zijn er zeker 200.000 verkocht, meldt voorzitter Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP in het AD.

Volgens Prins kopen sommige mensen er gelijk een stuk of vier of vijf, voor het hele gezin. Met zo'n sneltest kunnen mensen bij zichzelf een test afnemen om te kijken of ze besmet zijn met het coronavirus. Na een kwartier is de uitslag af te lezen. Ook in enkele winkels zijn dit soort zelftesten te koop. Hiervoor betaal je zo'n 5 tot 9 euro.

Betrouwbaarheid sneltesten

Er zijn zorgen over het gebruik van zelftesten, omdat de uitslag hiervan minder nauwkeurig is. Kassa liet al eerder zien dat bepaalde sneltesten niet zo betrouwbaar zijn. Hierdoor kan ten onrechte een negatieve testuitslag worden geven. Verder zijn experts bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer naar de GGD gaan om zich te laten testen. Dit heeft als gevolg dat de overheid minder zicht heeft op alle coronabesmettingen.

"Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo’n 85 procent. Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels", luidt het advies van Prins.

Bron: AD, ANP