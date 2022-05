Schiphol-directeur biedt excuses aan voor chaos

Dick Benschop, directeur van Schiphol, biedt zijn excuses aan voor de chaos van de afgelopen week . Hij wijt de problemen aan meer reizigers en minder personeel dan verwacht toen de planning werd gemaakt. Dat laatste kwam onder meer door corona- en griepgevallen. "Dit is groeipijn die hoort bij een snelle groeispurt."

Benschop zegt dat Schiphol allang bezig was met de werving van extra personeel. Daarvoor gaf de luchthaven financiële garanties aan beveiligingsbedrijven. Het aannemen en opleiden van beveiligers duurt echter, ook doordat zij onderzocht moeten worden voor ze toestemming krijgen om op de luchthaven te werken, 12 weken. Er zitten op dit moment honderd beveiligers in de opleiding.

Desondanks was de planning voor het aantal vluchten dat verwerkt kon worden met het verwachte aantal beveiligers aan de krappe kant, gaf Benschop aan. "En in de weken voor de meivakantie zagen we het aantal boekingen toenemen, terwijl het ziekteverzuim bij de beveiligers ook toenam. Dan weet je op zeker moment dat het niet gaat lukken."