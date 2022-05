Drukte op Schiphol: Wat kun je doen als je vlucht is geannuleerd of omgeboekt? 02-05-2022 • leestijd 4 minuten • 4420 keer bekeken • bewaren

Afgelopen weekend deed Schiphol een oproep aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te annuleren of om te boeken naar andere luchthavens. KLM annuleerde 47 vluchten, en enkele vluchten werden omgeboekt naar andere luchthavens. Maar veel reizigers konden vooral rekenen op flinke vertragingen. In de studio vertelt Ties Joosten, schrijver van De Blauwe Fabel, hoe het zover heeft kunnen komen. Ook legt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond uit waar je als consument recht op hebt en wat je moet doen.

De drukte op Schiphol had niet alleen te maken met de drukte vanwege de meivakantie, maar ook met enorme personeelstekorten op Schiphol.

Schiphol beroept zich op overmacht en zegt er alles aan te hebben gedaan dit te voorkomen, maar volgens vakbondsbestuurder Herrie Hoogenboom is het een kwestie van personeel gewoon beter betalen, zo viel vandaag te lezen in de Volkskrant.

Grondpersoneel krijgt te weinig betaald

Dat het grondpersoneel – waaronder bagage-afhandelaars, maar ook de beveiligers – zo weinig betaald krijgt, is volgens schrijver Ties Joosten niet alleen te wijten aan Schiphol, maar ook aan de KLM.

Schiphol wilde een grote luchthaven zijn, en KLM een grote luchtvaartmaatschappij. Dat terwijl ze zich bevinden in een kleine nationale afzetmarkt. Daarom is volop ingezet op het aanbieden van de goedkoopste overstap.

Een concurrentierace die uiteindelijk wordt gewonnen op de salarissen van het personeel met het zwaarste werk. Vooral de overstappende passagiers profiteren hiervan – en niet de Nederlandse reiziger.

Wat doe je als jouw vlucht is geannuleerd?

Wanneer je vlucht is geannuleerd, heb je sowieso recht op verzorging ter plaatse, zoals eten en drinken op de luchthaven tijdens het wachten. Daarnaast heb je recht op een alternatieve vlucht, of anders op een vergoeding voor het omboeken (wanneer je dit zelf moet doen).

Je geld terugkrijgen is ook een optie: je mag zelf kiezen of je een nieuwe vlucht wilt of je liever je geld terugkrijgt.

Schadevergoeding (inclusief reactie KLM)

Verder kan het zijn dat je recht hebt op compensatie. Deze compensatie kan variëren van 250 tot 600 euro. Maar of je hier recht op hebt, daar kan in dit geval discussie over ontstaan. Maar aangezien Schiphol heeft gevraagd de vluchten te annuleren én de maatschappij hier gehoor aan heeft gegeven, zou de passagier in dit geval sowieso een vergoeding moeten krijgen. Althans, dat stelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.

Je moet je in ieder geval bij je luchtvaartmaatschappij melden. Als je er met hen niet uitkomt, kun je je wenden tot een organisatie die namens jou een claim in kan dienen. Zo heeft de Consumentenbond daarvoor de Vlucht Claim Service in het leven geroepen, maar er zijn ook alternatieve dienstverleners.

Een gang naar de rechter kan ook helpen: in dat geval oordeelt de rechter of jij als gedupeerde reiziger in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

KLM liet ons weten dat ze hun klanten zullen uitnodigen van wie de vlucht is geannuleerd.

Klanten worden naar eigen zeggen verzocht om "Zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om hen zo goed mogelijke alternatieven aan te kunnen bieden en om eventueel rechtstreeks een claim voor compensatie in te dienen. Zie voor meer informatie Compensatie en vergoeding voor uw vertraagde KLM-vlucht" - KLM

Hieronder lees je de volledige reactie van KLM (als .pdf). Het artikel gaat verder na onderstaande link.

Wat doe je als je een pakketreis hebt geboekt?

Dan heb je dezelfde rechten als hierboven genoemd, en sta je zelfs iets sterker, omdat je aanspraak kan maken op de hele vakantie. Dat betekent dat de aanbieder van de pakketreis de verantwoordelijkheid heeft om voor alles wat niet door kan gaan een alternatief te bieden. Dat geldt dus voor het hotel, je transfer en eventuele andere zaken die geboekt waren.

Daarnaast moet je bij een pakketreis ook voor niet-genoten vakantiedagen gecompenseerd worden. Dan kan je bijvoorbeeld geld terugkrijgen voor de dagen waarvoor geldt dat jij voor een hotel hebt betaald, maar je er vanwege een latere of geannuleerde vlucht niet hebt kunnen zijn.

Tips voor het (om)boeken van je zomervakantie

Volgens Ties Joosten is de kans groot dat er zich vergelijkbare situaties zullen voordoen tijdens de piekweekenden in de zomer (de vijf à zes weekenden vanaf half juli), aangezien het personeelstekort niet snel opgelost is.

Misschien heb je je vakantie allang geboekt, maar zo niet (of als je nog om kunt boeken), kan je met de volgende tips proberen de drukte in de zomer te vermijden:

Probeer buiten de drukke periode te vliegen. Lukt dit niet? Dan kan je nog kijken of je vanaf een andere luchthaven kan vliegen;

Overweeg een pakketreis te boeken. Dan ben je in ieder geval gedekt voor de kosten van je hotel, transfers en andere onderdelen van je pakketreis;

Kijk ook eens naar andere vervoersmogelijkheden. Misschien kan je met de trein, de bus of met de auto. Met deze lange wachttijden is het vliegtuig misschien niet eens zo heel veel sneller, en je vermijdt het risico op situaties zoals we ze afgelopen weekend zagen.

En vergeet tot slot niet...

Tot slot is het altijd verstandig om in verband met dit soort situaties de voorwaarden van je reis én die van je reis- en annuleringsverzekeringen extra goed te bekijken. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld ook wanneer je je reis mist door te lang in de rij staan, maar de voorwaarden verschillen per verzekeraar.

Met deze tips zou je jezelf een hoop kopzorgen moeten kunnen besparen, en kan je hopelijk alsnog zo relaxt mogelijk op vakantie.

Heb je na het lezen van dit artikel het idee dat je luchtvaartmaatschappij of pakketreisaanbieder je niet helpt, vergoedt of informeert zoals het zou moeten? Dan kan je natuurlijk ook altijd even mailen naar kassa@bnnvara.nl. Wie weet kunnen wij je helpen!

Reactie Schiphol