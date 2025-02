Schimmel en vocht zorgt in één op de vier huurwoningen voor problemen

Vocht en schimmel in een woning is een probleem. Soms is de oplossing eenvoudig door meer te ventileren en verwarmen, soms is het stukken ingewikkelder of onderwerp van discussie. Ligt de oorzaak bij de bewoner of de verhuurder? In plaats van vinger te wijzen lossen we het liever op. Met elkaar.



Met ruim 70.000 huurwoningen hebben we verstand van huizen. We hebben de afgelopen jaren geleerd dat de oorzaak van schimmel meestal een combinatie van factoren is. Het type huis, bouwwijze, optrekkend grondwater en staat van onderhoud. Maar ook of, hoe goed er wordt geventileerd én verwarmd. Dat laatste klinkt tegenstrijdig, maar is echt héél belangrijk om schimmel te voorkomen.



Als de vochtbalans in huis niet goed is, is de kans op schimmel groot. Dat kan in een oud huis, maar ook in een nieuwbouwwoning gebeuren. Resultaat: schimmelplekken op de muren, in de hoeken van het raam of andere plekken.



Schimmel weg ermee



We vragen huurders die hiermee te maken hebben zich te melden. Het gaat om ruim 2.000 meldingen per jaar. We zijn nu bezig met een grootschalige operatie om schimmel in woningen te bestrijden en op te lossen. Hoe? Door eerst goed onderzoek te doen naar de situatie in de woning zelf en dan met maatwerk de schimmel aan te pakken. Dat doen we snel!

Gemiddeld maken we binnen een week na de eerste schimmelmelding een afspraak met bewoners, komen we binnen vier weken in huis voor een inspectie, onderzoek en verwijderen van schimmel. Binnen 3 werkdagen krijgen bewoners de uitslag van het onderzoek.



Is het probleem complexer? Dan duurt het gemiddeld twee maanden voordat de schoonmaak- en andere werkzaamheden zijn afgerond.

We hebben inmiddels bij heel veel huurders schimmel opgelost, verwijderd, preventieve maatregelen genomen, advies gegeven en schade hersteld tot tevredenheid van bewoners. Vraagt u dat vooral na bij onze huurdersorganisatie SHY!



We staan 100 procent achter de oproep van de SHY aan onze huurders om zich met klachten over schimmel vooral te melden als ze dat nog niet hebben gedaan. Sterker nog: we delen deze oproep zelf en verspreiden het huis-aan-huis bij onze huurders. De SHY bereikt hierdoor een groep bewoners die zich, ondanks onze eigen oproepen, niet eerder heeft gemeld. En dat is fijn. Want wat we niet weten kunnen we ook niet oplossen!



We moeten ook realistisch zijn. Hoe graag we ook willen, schimmel kunnen we niet bij iedereen tegelijk aanpakken. Zeker niet als de oorzaak complexer is. Dat is ook de ongemakkelijke waarheid. Ons doel is hetzelfde als die van onze bewoners: een gezond binnenklimaat. Ongeacht de oorzaak.



Voorbeeld Kassa in Haarlem



Het voorbeeld dat Kassa aanhaalt is typisch zo'n zaak die eenvoudig lijkt, maar complexer en genuanceerder is. Deze oudere woningen zouden op zeer korte termijn worden gerenoveerd om het probleem op te lossen, maar kort voor de start van de renovatie kregen we te maken met een bouwkundige tegenvaller waardoor extra onderzoek en werkzaamheden nodig zijn. Dat heeft helaas geleid tot vertraging. En dat is de realiteit waar je tegenaan loopt als je een bijna 100 jaar oude woning gaat renoveren.



In de tussentijd hebben we een sluimerende daklekkage verholpen, ventilatie roosters schoongemaakt, badkamerventilatie verbeterd, mechanische ventilatie in de woning aangebracht als onderdeel van de permanente oplossing.



Tijdens verschillende huisbezoeken en gesprekken met mevrouw Spruyt hebben we vastgesteld dat zij daarna de mechanische ventilatie heeft uitgezet door letterlijk de stekker uit het stopcontact te trekken. De ventilatie maakt volgens haar ‘te veel lawaai'. We hebben mevrouw met klem geadviseerd dat niet te doen omdat dit schimmel in de hand werkt. En te blijven stoken en goed te ventileren.