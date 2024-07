'Roombeter' van Blue Band moet uit winkels vanwege naam Vandaag • leestijd 2 minuten • 4168 keer bekeken • bewaren

© foodwatch - 'Roombeter' meest misleidende product 2023

'Roombeter', de plantaardige roomboter van Blue Band, mag niet meer onder die naam worden verkocht. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald.

Volgens de rechter verkoopt moederbedrijf Upfield een product dat in strijd is met Europese regelgeving. Die schrijft namelijk voor dat 'room' alleen mag worden gebruikt om zuivelproducten aan te duiden. 'Roombeter' is echter in de markt gezet als plantaardige roomboter.

Zuivelverbond eiste verkoopverbod

De rechtszaak werd gestart door de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Die eiste een verbod op het gebruik van de productnaam Roombeter, omdat Upfield deze gebruikt voor een plantaardig product, geen zuivelproduct.

Upfield vindt dat met de gekozen naam, in combinatie met overige vermeldingen, niet wordt "aangegeven, geïmpliceerd of gesuggereerd dat het een zuivelproduct betreft". Zo valt op de verpakking te lezen dat het om een "100 procent plantaardig alternatief voor roomboter" gaat.

Verkoop moet binnen drie maanden stoppen

Maar de rechter gaat niet mee in het verhaal van Upfield. Hij beveelt het bedrijf de verkoop van de producten onder de naam Roombeter binnen drie maanden te staken "en gestaakt te houden". Als Upfield dat niet doet, volgt een dwangsom van 5000 euro voor iedere dag dat het product buiten de gestelde termijn op de markt is. Daarbij geldt een maximum van 250.000 euro.

Roombeter door Foodwatch uitgroepen tot meest misleidende product

Organisatie foodwatch riep Roombeter vorig jaar nog uit tot meest misleidende product. De eerste e in de naam van Roombeter is namelijk zo ontworpen dat de letter precies lijkt op een o. Daarom weten consumenten niet of ze roomboter of een alternatief kopen, zo stelde foodwatch destijds.