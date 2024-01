Gouden Windei: 'Roombeter' van Blue Band meest misleidende product

20 dec. 2023 - 15:17

Eerlijk gezegd ben ik er ook ingestonken, want zo voelde het voor mij wel. Het kan best zijn dat het beter is voor het milieu maar ik wel er wel zelf bewust voor kiezen. Om mensen op deze doortrapte manier over de streep te halen lijkt me niet de bedoeling. Ik vond het niet echt lekker en weet wel andere plantaardige smeersels die ik wel lekker vind. Het gouden windei vind ik dan ook zeer terecht.