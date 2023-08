Roken wordt nóg duurder: accijns op sigaretten volgend jaar omhoog theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 451 keer bekeken • bewaren

Roken wordt opnieuw duurder. Dat is het resultaat van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. Eén van de uitkomsten is namelijk dat de accijns op tabak nog verder wordt verhoogd. Dat komt bovenop een al aangekondigde prijsverhoging, waardoor een pakje sigaretten volgend jaar gemiddeld 10 euro gaat kost.

Met de maatregel hoopt het kabinet 90 miljoen euro per jaar op te halen, zo wist RTL Nieuws te vertellen nadat de politieke redactie heeft gesproken met ingewijden.

Roken steeds duurder: prijsverhogingen volgen elkaar op

In april van dit jaar ging de prijs van een pakje sigaretten als gevolg van een accijnsverhoging met 1,22 euro omhoog, waardoor een pakje van 20 sigaretten nu gemiddeld 9 euro kost.

Volgend jaar komt daar per 1 april nógmaals 1,22 euro bij en betalen rokers gemiddeld 10 euro of meer voor een pakje sigaretten, zo werd afgelopen maart bekendgemaakt.

Belangrijk om te weten: de zojuist aangekondigde extra accijnsverhoging is daarin nog niet meegenomen.

Onderstaande artikel verscheen in maart op onze website en bevat meer informatie over de eerder aangekondige accijnsverhogingen.

Exacte prijzen zijn nog niet bekend

De precieze uitwerking van deze nieuw aangekondigde prijsstijging is nog niet helemaal duidelijk, en het is dan ook niet bekend wat een pakje sigaretten gaat kosten.

Maar dat je volgend jaar nóg meer gaat betalen voor een pakje sigaretten dan de gemiddelde prijs van 10 euro waar al rekening mee werd gehouden, staat in ieder geval vast.

Preventieakkoord en een rookvrije generatie

Het terugdringen van het aantal rokers is al geruime tijd een ambitie van de regering. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil dat er in 2040 sprake is van een rookvrije generatie, wat inhoudt dat de generatie die dan opgroeit überhaupt niet meer begint met roken.

Daartoe werden rigoureuze voorstellen gedaan die het – in ieder geval vooralsnog – niet gehaald hebben. Zo zou een pakje sigaretten in 2040 ongeveer 30 tot 47 euro moeten kosten. Op die manier zou een aanzienlijk deel van de rokers het voortaan wel uit hun hoofd laten om te roken: als gezondheidsoverwegingen geen rol spelen, dan moet het letterlijk maar onbetaalbaar worden gemaakt.

Hoewel er in de Tweede Kamer wel sprake was van enige sympathie voor deze plannen, was er geen Kamermeerderheid bereid om zich achter het voorstel te scharen.