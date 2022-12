Rode Kruis: Vraag naar voedselhulp neemt flink toe door coronacrisis 24-02-2021 • leestijd 2 minuten • 520 keer bekeken • bewaren

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp. Zij hebben zelf nu niet genoeg geld om eten te kopen. In de laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en alleenstaande ouders, ziet de organisatie. In Kassa voorspelde Voedselbanken Nederlanden in oktober 2020 al dat de vraag naar voedsel flink zou oplopen.

Het lukt studenten, ondernemers en alleenstaande ouders niet om rond te komen door de coronacrisis. Daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op. In mei 2020 bood de hulporganisatie voor het eerst voedselhulp in de vorm van boodschappenkaarten en voedselpakketten aan. Toen ging het om 2200 kaarten en pakketten per week. Inmiddels is de voedselhulp opgeschaald naar 6000 boodschappenkaarten per week. Op zo'n kaart staat een bepaald geldbedrag. Hiermee kunnen mensen in de supermarkt hun eigen boodschappen kiezen.

Steeds meer groepen doen beroep op voedselhulp Rode Kruis

"De mensen die hulp krijgen van het Rode Kruis zijn door de coronacrisis hun inkomen kwijtgeraakt en hebben soms schulden, waardoor zij nauwelijks voldoende voedsel kunnen kopen", aldus de organisatie. Het ging in 2020 nog vooral om ongedocumenteerden, dak- en thuislozen en arbeidsmigranten.

Nu komen daar andere groepen, waaronder studenten, bij. "Zij kunnen door het wegvallen van hun bijbaan het hoofd nauwelijks boven water houden." Ook neemt het aantal ondernemers toe dat beroep doet op de voedselhulp. Voorheen hadden zij een goed salaris, maar zij zitten "door hoge vaste lasten en weinig inkomsten in de problemen", aldus het Rode Kruis. Dit kwam ook in Kassa op 20 februari 2021 aan bod. Verder ziet de hulporganisatie dat ook alleenstaande ouders steeds meer moeite hebben om rond te komen. De mensen in deze groepen verdienen soms net te veel om voor de reguliere voedselhulp, zoals de voedselbank, in aanmerking te komen.

Voedselbank: oplopende vraag en kleiner aanbod

Voedselbanken zijn fel tegen verspilling. Maar nu heel Nederland die visie overneemt, komen zij ineens producten tekort. En dat terwijl door de coronacrisis het aantal klanten toeneemt en nog verder zal toenemen. Hoe kan dit opgelost worden en wie is er verantwoordelijk?

Kassa: Ondernemers financieel flink in de knel door niet toereikende TOZO

In Nederland zijn er meer dan 1,3 miljoen zzp’ers. Voor deze groep eenpitters, dus kleine bedrijfjes zonder personeel, is er vanaf de eerste lockdown een tijdelijke overbruggingsregeling beschikbaar: de Tozo. Maar de maandelijkse financiële bijdrage uit het steunpakket is voor veel mensen helaas niet toereikend, waardoor veel kleine ondernemers dan ook in de problemen komen.

Bron: ANP