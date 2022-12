Rijden met bevroren autoruiten? Zó hoog is de boete, dit kun je doen Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

© Verkeerspolitie Oost-Brabant (foto links) / PublicDomainPictures via Pixabay (foto rechts)

Koud he? Voor menig autobezitter die vroeg op pad moet, is de winter niet het meest ideale seizoen. Het kan met name in de ochtend vaak even duren voordat je ruiten ijsvrij zijn en je goed zicht hebt. Toch kun je beter wachten tot het ijs weg is, anders kun je een flinke verkeersboete krijgen. Wat kun je eigenlijk doen tegen ijs op autoruiten?

De temperaturen liggen momenteel op of rond het vriespunt en 's nachts is er sprake van enkele graden vorst. En dat betekent dat autobezitters die 's morgens op pad gaan eerst moeten krabben om de autoruiten ijsvrij te maken.

Dat is niet alleen handig met het oog op de verkeersveiligheid omdat je anders immers niks ziet, er is nóg een reden om ervoor te zorgen dat er geen ijs meer op de ruiten zit voordat je wegrijdt.

Hoe hoog is de boete voor autorijden met ijs op de ruiten?

Die tweede reden heeft alles te maken met geld, want wie wordt betrapt op rijden met ijs op de autoruiten, riskeert namelijk een torenhoge boete.

De verkeerspolitie Oost-Brabant deelde afgelopen maandag een waarschuwing op Twitter. Wie betrapt wordt en een bekeuring krijgt, ontvangt niet veel later namelijk een brief in de welbekende paars-witte envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau. Je moet maar liefst 250 euro overmaken, want zo hoog is het boetebedrag voor rijden met bevroren ruiten.

Zitten je buitenspiegels daarnaast ook onder het ijs, waardoor het zicht belemmerd wordt en je ze eigenlijk niet kunt gebruiken? Dan kost het je nog eens 140 euro.

Deze bedragen zijn overigens exclusief 9 euro administratiekosten. Kortom, geld dat je – zeker in tijden inflatie en dure energie – liever aan iets anders uitgeeft.

Het artikel gaat verder na onderstaande tweet.

Wat kun je doen tegen ijsvorming op de autoruit?

Er zijn een paar tips en handigheidjes waarmee je in een handomdraai korte metten maakt met ijs op de ruiten. Veel daarvan ken je wellicht, we bespreken ze hieronder kort even.

Achter- en voorruitverwarming

Zet de achter- en voorruitverwarming van je auto aan: hoe hoger de stand, hoe sneller het ijs weg is.

Als je auto is uitgerust met een airco, kun je deze het beste aanzetten zodat het vocht sneller verdampt.

Krabber en antivriesmiddel

Een ijskrabber ligt standaard in de meeste auto's en het gebruik ervan zal voor weinigen nog in raadselen zijn gehuld, dus daar hoeven we hopelijk niet al te veel over te vertellen.

Je kunt de krabber ook gebruiken in combinatie met een antivriesmiddel. Zo zijn er flacons ruitendooier-spray te koop: voor 500ml betaal je doorgaans een paar euro. Dit werkt met name goed bij dunnere ijslagen.

Antivriesdoek of voorruitcover

Wellicht een herkenbaar beeld: auto's met een deken of een zilveren antivriesdoek over de voorruit. Ook een dik stuk karton wordt soms voor dit doeleinde gebruikt.

Oude kranten kun je daarentegen beter niet gebruiken om de ruiten af te dekken: deze zijn te dun, gaan verpulveren of vriezen vervolgens vast aan je ruit. Ook zijn kranten vrij lastig te verwijderen. Van de spreekwoordelijke regen in de drup.

Houd de binnen- en buitenkant van de ruiten schoon

Hoe viezer een ruit is, hoe sneller ijs zich eraan hecht. Schone ruiten absorberen namelijk minder vocht. Het is dan ook in jouw belang om de ruit zo schoon als mogelijk te houden. Dat geldt niet alleen voor de buitenkant, maar ook voor de binnenzijde.

Je kunt een klein beetje schoonmaakmiddel gebruiken, maar bekende lifehacks zijn onder meer om de autoruit in te wrijven met een bescheiden hoeveelheid shampoo of zelfs scheerschuim. Gewoon inwrijven tot het weg is: zo ontstaat er een onzichtbaar beschermlaagje en dat helpt ijsvorming te verminderen.

Wat moet je vooral niet doen tegen ijsvorming op de ruiten?

Er zijn ook een paar dingen waar je beter rekening mee kunt houden en die je vooral niet moet doen. We noemen er een aantal:

Geen warm of heet water!

Giet je heet water op ijs? Dan is het ijs – afhankelijk van de grootte – snel verdwenen. En hoewel je deze logica uiteraard ook kunt toepassen op het ijs dat op jouw autoruit zit, is het tóch een slecht idee.

Waarom is dat? Door het plotselinge temperatuurverschil kan de ruit spontaan barsten.

Let op de ruitenwissers

Bij vorst kan het ook schelen om de ruitenwissers omhoog te zetten zodat ze niet vastvriezen.

Dit is echter wel afhankelijk van de parkeersituatie: op eigen terrein voelt dit wellicht iets veiliger in verband met mogelijk vandalisme dan wanneer de auto uit het zicht aan de openbare weg staat.

De aardappeltruc

Je hoort zo nu en dan de tip om de ruit in te smeren met een doormidden gesneden aardappel: het zetmeel zou helpen om ijsvorming tegen te gaan.

Dit is echter geen goede tip: de VAB – de Vlaamse evenknie van de ANWB – heeft in een test geconcludeerd dat dit niet alleen helemaal niet werkt, maar dat de aardappel bovendien strepen achterlaat die het zicht nog meer belemmeren.

Lees ook onderstaande artikel.