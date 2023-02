Retailexperts: "Binnenkort mogelijk meer lege schappen in supermarkt"

10 feb. 2023 - 16:34

Neem me niet kwalijk maar dit is wel de grootst mogelijke onzin die het laatste jaar verschenen is; Unilever heeft zoals U al schrijft een riante 8,5 miljard winst gemaakt en de supermarktketens konden gezamelijk ook miljarden aan winst bijschrijven. Alleen de uiteindelijke particuliere gebruikers, schrijf Klanten, mochten 12 tot 17 procent in de winkels meer betalen en krijgen via b.v. bovenstaande artikel in 2023 nogmaals 3 tot 4 procent extra te betalen. Een conclusie ligt voor de hand; zouden de winkelbezoekers niet eens extra moeten bezuinigen op de boodschappen zodat alle grootgrutters, fabrikanten en Unilevers weer eens weten waar ze staan ???