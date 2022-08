Reizigersorganisatie over spoorstaking: “Stel treinreis uit of werk thuis” Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

NS-personeel begint morgenochtend aan een estafettestaking. Het personeel pleit voor loonsverhoging en werkdrukverlaging. Reizigers in de regio Noord zullen woensdag het eerst hinder ondervinden van de staking. Reizigersorganisatie Rover raadt aan om de treinreis uit te stellen of om thuis aan het werk te gaan.

Na stukgelopen cao-onderhandelingen is door vakbonden en NS-personeel besloten om te gaan staken. Vanaf woensdag 24 augustus leggen de werknemers het werk vijf dagen lang per regio stil.

Waar ondervind je overlast?

De staking begint woensdag 24 augustus om 04:00 in regio Noord (Zwolle, Lelystad, Leeuwarden en Groningen) en eindigt daar donderdagochtend op dezelfde tijd. Twee vervoerders laten hun treinen gewoon rijden: Arriva en Keolis.

Daarna is op vrijdag regio West (Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht) aan de beurt.

Maandag 29 augustus volgt regio Noord-West (heel Noord-Holland waaronder Almere, Haarlem, Schiphol en Amsterdam), en dinsdag is regio Midden (Utrecht, Amstersfoort, Gouda en Hoofddorp) aan de beurt.

Volgende week woensdag volgen als laatste regio’s Oost en Zuid (Arnhem, Breda, Den Bosch, Ede-Wageningen, Eindhoven, Deventer, Heerlen, Hengelo, Enschede, Nijmegen, Maastricht, Sittard, Roosendaal, Venlo, Vlissingen en Zutphen).

Rover: stel reis uit, werk thuis

Dat je te maken krijgt met overlast is zeker. Hoe groot die overlast zal zijn is nog niet duidelijk. Zo is nog niet bekend hoeveel NS-medewerkers er daadwerkelijk gaan staken.

Reizigersorganisatie Rover raadt aan om de treinreis op de stakingsdagen uit te stellen en om thuis te gaan werken. De staking is weliswaar opgedeeld in regio’s, maar de gevolgen voor de reiziger kunnen landelijk zijn

Dit betekent dat, ondanks dat er op woensdag bijvoorbeeld geen stakingen zijn in regio West, het wel zo kan zijn dat daar veel minder treinen rijden omdat deze uit regio Noord moeten komen. Het beste is dus om de trein zoveel mogelijk te vermijden en een ander vervoersmiddel te gebruiken waar mogelijk.

Compensatie

Gelukkig is er een mogelijkheid tot compensatie. Normaal gesproken kun je ook in sommige gevallen aanspraak maken op een vergoeding. Als je reis een halfuur tot een uur vertraagd is kun je de helft van de ritprijs vergoed krijgen. Is je reis langer dan een uur vertraagd? Dan krijg je de gehele ritprijs vergoed. Op het moment dat je trein helemaal niet rijdt als gevolg van een staking, dan kun je ook de kosten vergoed krijgen die je maakt voor het vervangend vervoer. Hier zit wel een maar aan: hier zit een maximum aan van 25 euro per dag.

Waarom wordt er gestaakt?

Al een geruime tijd klagen de NS-medewerkers over de hoge werkdruk en het lage salaris. Daarnaast kampt de NS al een lange tijd met personeelstekorten die ertoe geleid hebben dat de werkdruk nog eens extra is toegenomen. Op dit moment staan er ongeveer 1100 vacatures open bij het bedrijf. Het personeel krijgt vaak te maken met onregelmatige werktijden, en moeten vaak ’s nachts en in het weekend werken. Daarnaast krijgen NS-medewerkers regelmatig te maken met intimidatie en geweld.

In mei gingen de cao-onderhandelingen voor de NS van start, waarbij er geprobeerd werd afspraken te maken over lonen en arbeidsomstandigheden. De vakbonden pleitten voor een loonsverhoging van ongeveer 3 procent. Daarnaast willen ze dat het personeel wordt gecompenseerd voor de hoge inflatie van dit jaar, en dat de salarissen worden gekoppeld aan de inflatie. Stel dat de prijzen volgend jaar met 4 procent stijgen, dan stijgen de salarissen ook met 4 procent.

Hoe nu verder?

Tot nu toe zit er nog geen schot in de zaak. De NS vindt een loonsverhoging van 8 procent over drie jaar het maximaal haalbare. Begin augustus werd er door de bonden een ultimatum gesteld, met deze staking tot gevolg. Mochten deze stakingen tot niets uitlopen dan zal dit een landelijke staking tot gevolg hebben. In de eerste week van september zullen NS-medewerkers dan weer het werk neerleggen.

Bron: NOS, de Volkskrant, Rover