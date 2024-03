Reisaanbieders misleiden klanten nog steeds massaal met 'lokkertjes'

De bond controleerde nu bij in totaal 250 reisaanbiedingen van 10 verschillende aanbieders of de reizen te boeken waren voor de geadverteerde prijs. Bij twee derde klopte de prijs niet.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, laat in een reactie weten: "Wij hebben het afgelopen jaar een aantal zaken voorgelegd aan de Reclame Code Commissie en die stelde ons steeds in het gelijk. En ook toezichthouder ACM waarschuwde de reisaanbieders. Toch zien we nog steeds talloze misleidende advertenties. Dat er in een jaar tijd zo weinig is verbeterd, vinden wij ronduit teleurstellend."