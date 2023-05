Rechter zet streep door onrechtmatige huurverhoging

28 apr. 2023 - 10:01

In mijn huurcontract staat: "Art. 2.3: De verhuurster is gerechtigd jaarlijks voor het eerst per 1 juli 1989 de huurprijs te verhogen met het voor het gehuurde maximaal toelaatbare bedrag met inachtneming van de hieromtrent geldende wettelijke bepalingen. Art. 2.5: Zolang het gehuurde deel uitmaakt van de categorie gesubsidieerde particuliere huurwoningen zullen, zolang de betreffende subsidieregelingen hierop van toepassing zijn, de wettelijke regelingen t.a.v. huurverhogingen toepassing vinden. Zodra aan bovengenoemde subsidiëring een einde is gekomen, zal t.a.v. verdere huurverhogingen het in artikel 2.3. bepaalde van toepassing zijn." Kunt u beoordelen of deze tekst in strijd is met de Richtlijn EEG 93/13 art. 3.1 en mijn positie als huurder benadeelt? Als dat het geval is, dan biedt dat misschien een aanknopingspunt om de huurverhogingen van deze verhuurder ter discussie te stellen. Toelichting: Alhoewel de huurverhogingen wel als voorstel zijn aangekondigd, is er geen ruimte geweest voor onderhandeling. Een verzoek om huurverlaging i.v.m. persoonlijke omstandigheden is afgewezen. Mijn huur is tussen 1993 en nu gestegen van 884 gulden naar 1034 euro.

