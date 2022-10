Uitspraak rechter: Klant failliet energiebedrijf mag niet duurder uit zijn

Klanten die worden overgenomen door een andere aanbieder wanneer hun energiebedrijf failliet gaat, kunnen niet opeens worden verplicht tot het aangaan van een veel duurder energiecontract. Hun nieuwe energieleverancier moet dan de voorwaarden uit het oude contract volgen, heeft de kantonrechter in Amsterdam besloten. Wat de uitspraak voor gevolgen heeft voor reeds gedupeerden is nog niet duidelijk.

De zaak gaat over een klant van het in 2018 op de fles gegane bedrijf Flexenergie die het niet eens was met de nieuwe tarieven waarmee hij te maken kreeg bij Innova. Volgens de rechter had Innova dezelfde voorwaarden moeten hanteren die golden bij Flexenergie.