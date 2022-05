Recept van Judith Cyrus: Witte koolsteak met papadums Vandaag • leestijd 3 minuten • 1784 keer bekeken • bewaren

In Kassa van maandag 30 mei 2022 gaan drie chefs de uitdaging aan: lukt het om voor een bedrag van 2 euro per persoon een gezonde en voedzame maaltijd op tafel te zetten? Hier het recept van kookboekenauteur Judith Cyrus: Witte koolsteak met pappadums.

En om maar gelijk met de deur in huis te vallen:

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Bereidingstijd: 30 minuten

Aantal personen: 4

Ingrediënten

4 eetlepels olie

1 knoflookteen, geperst

½ theelepel zout

draai van de pepermolen

½ witte kool*

1 theelepel olie

1 eetlepel boter

2 theelepels komijnzaadjes

1 ui, gesnipperd

1 knoflookteen, geperst

1 eetlepel gember, geschild en geraspt

1 chilipeper, fijngesneden

2 eetlepels masalakruiden

1 blik gepelde tomaten, in grove stukken gesneden met behoud van het sap

200 ml water

1 blik kikkererwten a 800 gram, uitgelekt**

50 gram geraspte kokos

½ citroen, in vieren gesneden

3 stengels verse koriander, fijngesneden

peper en zout

4 papadums (= ½ pak)

Bereidingswijze

Verhit de oven tot 240 graden.

Meng olie, knoflook, draai van de pepermolen en ½ tl zout. Snijd de halve kool in vier parten van elk ongeveer 1 cm. Smeer ze aan beide zijden in met het oliemengsel.

Leg de witte koolsteaks op een bakplaat en rooster ze 20 minuten. Ze mogen een beetje blakeren.

Smelt olie en boter in een kookpan. Voeg de komijnzaad toe en laat het 5 seconden dansen in de pan. Voeg daarna de ui en knoflook toe en bak ongeveer 2 minuten. Voeg gember en de helft van de chilipeper toe en roerbak weer een minuut. Roer de masalakruiden en tomaten erdoor en doe de deksel op de pan. Stoof op laag vuur voor ongeveer 5 minuten. Blus af met het water en voeg de kikkererwten toe. Plet met de achterkant van een lepel enkele kikkererwten zodat het mengsel indikt. Kook 10 minuten op laag vuur.

Rooster in een koekenpan de geraspte kokos goudbruin. Haal uit de pan en zet weg tot gebruik. Veeg de pan schoon en verhit de koekenpan hoog. Voeg de partjes citroen toe en bak ze ongeveer 30 seconden aan elke zijde aan. Veeg de pan weer schoon met keukenpapier. Smeer de pappadums aan beide zijden in met olie en bak ze in een droge koekenpan aan beide zijde 1 minuut.

Proef het kikkererwtenmengsel en breng op smaak met royale draai van de pepermolen en zout.

Neem de geroosterde kool na 20 minuten uit de oven en verdeel ze over de borden. Smeer ieder stuk van de geroosterde kool in met twee eetlepels van het kikkererwtenmengsel, strooi er geraspte kokos, koriander en wat van de chilipepers over. Zet een papadum rechtop in het mengsel en leg op elk bord een citroenpartje.

In plaats van de papadums kun je dit gerecht ook met rotivellen of rijst serveren. Een lepel yoghurt erbij is ook lekker.

* de andere helft kun je verwerken tot zuurgoed of roerbakken met kerrie en rijst.

** het vocht van de kikkererwten bevat veel eiwit, waardoor je er – vegan – meringues van kan maken.

Prijsverantwoording

De uitdaging voor de chefs was om een maaltijd voor vier personen te bereiden met een maximaal budget van twee euro per persoon, oftewel acht euro totaal.

Om te controleren of dat is gelukt, hebben we de ingrediënten op de individuele boodschappenlijsten naberekend op basis van de prijzen die verschillende supermarkten hanteren.

De kosten zijn vervolgens omgerekend op basis van de daadwerkelijk in de recepten gebruikte hoeveelheden, want als je helemaal niks van bovenstaande in huis hebt, ben je inderdaad wel meer kwijt dan twee euro per persoon.

Om dit recept te maken, ben je per supermarkt het volgende kwijt:

Albert Heijn: € 8,86

Jumbo: € 7,21

Plus: € 9,60

Lidl: € 7,88 *

Aldi: € 7,95 **

Gemiddeld: € 8,30

* Niet alle benodigde producten zijn verkrijgbaar bij de Lidl. Om de totaalprijs te kunnen berekenen hebben we daarom het gemiddelde genomen van de prijs voor deze producten bij de supermarkten die ze wel verkopen. Het gaat om komijnzaad, masala-kruiden en papadums.

** Niet alle benodigde producten zijn verkrijgbaar bij de Aldi. Om de totaalprijs te kunnen berekenen, hebben we daarom het gemiddelde genomen van de prijs voor deze producten bij de supermarkten die ze wel verkopen. Het gaat om komijnzaad, masala-kruiden, papadums, geraspte kokos en witte kool. Daarnaast heeft niet elk Aldi filiaal standaard gember op voorraad, en ook het filiaal dat wij bezochten had dit niet. Aldi kon ons de prijs niet vertellen, waardoor we deze niet mee konden rekenen. Om de totaalprijs te kunnen berekenen hebben we daarom het gemiddelde genomen van de prijs voor gember bij de supermarkten die ze wel verkopen.