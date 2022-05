Recept van Jadis Schreuder: Pasta met courgettesaus, munt, citroen en broodkruim Vandaag • leestijd 3 minuten • 958 keer bekeken • bewaren

In Kassa van maandag 30 mei 2022 gaan drie chefs de uitdaging aan: lukt het om voor een bedrag van 2 euro per persoon een gezonde en voedzame maaltijd op tafel te zetten? Hier het recept van Jadis Schreuder (The Lemon Kitchen): Pasta met courgettesaus, verse munt, citroen en broodkruim.

Deze pasta is een mooi voorbeeld van de Siciliaanse cucina povera, vrij vertaald "armeluiskeuken". Maar deze term is zeker geen diskwalificatie: vanwege het goedkope en duurzame karakter van de keuken en de filosofie van simpelheid en voedzaamheid blijft deze kookstijl voortbestaan. Bewust omgaan met ingrediënten en daardoor zo min mogelijk verspillen, dat is kort gezegd het uitgangspunt.

Het gaat om een recept met groenten en broodkruim. Je maakt dit voor nog geen twee euro per persoon. Een uitdaging die ik voor Kassa maar al te graag aan ging om de thuiskoks te inspireren om in een handomdraai een lekker, voedzaam en goedkoop te maken gerecht te maken.

Dit pastarecept is om de zomergroente courgette heen gebouwd en is echt heerlijk. Je kunt er lekker veel courgettes in kwijt. Ik ken geen kind dat dit niet heerlijk vindt, het is een zacht en zoet gerecht. Tip: heb je nog courgettebloemen over? Of heb je ze ergens kunnen vinden? Verwerk ze vooral in de saus.

Bereidingsduur: 35-40 minuten

Aantal personen: 4

Seizoen: Lente-zomer

Ingrediënten

Wat heb je nodig? Hieronder een opsomming:

8 eetlepels paneermeel (of gebruik oud brood)

3-4 groene en/of gele courgettes

2 knoflooktenen

Olijfolie

Zout

Zwarte peper

400-500 gram korte pasta (zoals rigatoni of penne)

1/2 biologische citroen

10 verse muntblaadjes

90 gram Parmezaanse kaas

Benodigdheden

Behalve ingrediënten heb je uiteraard ook het één en ander aan keukengerei nodig. De volgende spullen, welteverstaan:

Diepe pan met deksel

Kookpan

Rasp

(Optioneel): Vijzel, citruspers, handrasp, zesteur

Bereidingswijze

Snijd de courgettes in heel kleine blokjes en snijd de knoflook fijn. Fruit de knoflook en de courgetteblokjes in 2 eetlepels olijfolie op middelhoog vuur in een diepe pan.

Zet ondertussen de pasta met gezouten water op terwijl je op middelhoog vuur de courgette en knoflook even licht aanbakt. Na 5-8 minuten, als de courgette verkleurd is, knijp je een halve citroen erboven uit en voeg je een flinke scheut van het kookwater van de pasta toe. Gebruik hiervoor een soeplepel. Dit laat je inkoken en herhaal je een paar keer, ongeveer 20 minuten, totdat je een lekker courgettesausje hebt gekregen.

Als je van oud brood broodkruim wilt maken snijd je het in grove stukken en bak je het met olijfolie in de pan totdat het krokant wordt, doe het in een afsluitbare zak of een vijzel om te verkleinen. Anders bak je paneermeel in een antiaanbakpan met wat olijfolie goudbruin totdat het verkleurd en krokant wordt.

Giet de pasta af en doe bij de courgettesaus, roer even door. Pluk de munt en roer dit samen met de geraspte Parmezaanse kaas door de pasta. Meng 8 el broodkruim met de zeste (rasp) van een 1/2 citroen, snuf zout en roer even door.

Serveer de pasta in diepe borden en druppel er wat olijfolie overheen. Schep vlak voor het serveren het gemengde broodkruim over je pasta met courgette. Strooi nog wat verse munt over de pastaborden.

Eet smakelijk!

Prijsverantwoording

De uitdaging voor de chefs was om een maaltijd voor vier personen te bereiden met een maximaal budget van twee euro per persoon, oftewel acht euro totaal.

Om te controleren of dat is gelukt, hebben we de ingrediënten op de individuele boodschappenlijsten nagerekend op basis van de prijzen die verschillende supermarkten hanteren.

De kosten zijn vervolgens omgerekend op basis van de daadwerkelijk in de recepten gebruikte hoeveelheden, want als je helemaal niks van bovenstaande in huis hebt, ben je inderdaad wel meer kwijt dan twee euro per persoon.

Om dit recept te maken, ben je per supermarkt het volgende kwijt:

Albert Heijn: € 7,35

Jumbo: € 7,72

Plus: € 7,61

Lidl: € 6,21

Aldi: € 6,29 *

Gemiddeld: € 7,03

* Aldi heeft niet langer biologische citroenen in het assortiment, en dus ook het filiaal dat wij bezochten niet. Daardoor konden we deze niet mee rekenen. Om de totaalprijs te kunnen berekenen, hebben we daarom het gemiddelde genomen van de prijs voor dit product bij de supermarkten die ze wél verkopen.