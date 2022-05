Recept van Estée Strooker: Aardappelrösti met prei en sardientjes Vandaag • leestijd 4 minuten • 3807 keer bekeken • bewaren

In Kassa van maandag 30 mei 2022 gaan drie chefs de uitdaging aan: lukt het om voor een bedrag van 2 euro per persoon een gezonde en voedzame maaltijd op tafel te zetten? Hier het recept van chefkok en Masterchef-winnaar Estée Strooker: Aardappelrösti met prei en sardientjes.

Dit recept heb ik speciaal bedacht voor de challenge van Kassa om voor omgerekend 8 euro een volledige maaltijd voor vier personen te koken. Ik heb ervoor gekozen om te werken met zoveel mogelijk lokale, verse ingrediënten.

De prei en aardappel zijn beide uit Nederland en jaarrond makkelijk te verkrijgen. Dat maakt dat ze goedkoop zijn en er geen kosten gaan naar transport of tussenschakels. Daarmee heb je dus wel een goedkoop, maar vers product!

Daarnaast kies ik voor diepvriesgroente in de vorm van doperwten. Diepvriesgroente hebben een beetje een negatieve associatie, maar met de moderne technieken zijn diepvriesgroente haast niet van vers te onderscheiden, mits goed bereid uiteraard.

Diepvriesgroente bevatten bovendien minstens net zo veel vitamines, omdat ze vaak direct na het oogsten verwerkt en ingevroren worden. Ook zijn doperwten een goede plantaardige bron van eiwitten.

Als overige eiwitbron kies ik voor ingeblikte sardines. Sardines zijn er in overvloed en ingeblikt is het ook een hele duurzame keuze om vis te eten. Ook hier geldt dat de vis vaak direct verwerkt wordt waarna ze niet meer gekoeld hoeven te worden en jaren goed blijven! Win win win, zou ik zeggen!

Ingrediënten

1 bundel van 5 preien, gewassen

1 kilo aardappelen

500 ml volle yoghurt

250 gram diepvries-tuinerwten

15 gram peterselie, fijngehakt

45 gram grove Zaanse mosterd

1 citroen, sap én geraspte schil

1 tl karwijzaad

1 blikje sardines in zonnebloemolie

25 gram roomboter

1 el Rinse appelstroop

1 teen knoflook, gesnipperd

Bereidingswijze

De bereiding wordt opgedeeld in meerdere, losse segmenten. Hieronder volgen ze:

Rösti

Was en rasp de aardappel. Kneed de aardappels zodat er wat sap uit komt en breng op smaak met peper en zout.

Verwarm een koekenpan met een scheutje zonnebloemolie en de roomboter tot de boter licht bruin gekleurd is.

Leg dan gevormde pannenkoekjes van geraspte aardappel van circa 8 cm in de pan. Bak ze goudbruin, draai ze daarna om en bak aan de andere kant. Haal ze uit de pan en herhaal dit proces tot de aardappel op is.

Prei

Verwarm de oven voor op 220 graden. Pof de prei circa 10 minuten in de voorverwarmde oven. Haal daarna de buitenste bladeren eraf. Deze kunnen donker gekleurd zijn, dit is juist de bedoeling.

Snij de prei in stukken van circa 8 cm en snij ze een keer over de lengte doormidden, zodat je lange, halve stukken prei hebt. Houd de oven aan, maar zet hem op 150 graden.

Verwarm de rösti's nog voor drie minuten, net voordat je gaat eten.

Cottage cheese

Verwarm de yoghurt in een steelpan tot je ziet dat de yoghurt begint te splitsen. Draai het vuur uit en laat 10 minuten staan. Zeef daarna voorzichtig. Wat je overhoudt in de zeef is je zelfgemaakte cottage cheese. Bewaar ook de 'wei', oftewel het vocht, voor de puree van doperwt.

Doperwtpuree

Laat de doperwten ontdooien. Kook ze in de 'wei' voor vijf minuten en giet daarna tweederde van het vocht uit de pan. Pureer met een staafmixer. Breng de puree op smaak met peper en zout.

Saus

Rooster in de steelpan (nadat je de rösti's hebt gebakken) het karwijzaad voor twee minuten. Voeg een beetje extra zonnebloemolie toe. Voeg nu ook de knoflook, citroenschil, peterselie, mosterd en appelstroop toe en roer door elkaar. Breng op smaak met citroensap en de olie uit het blikje van de sardines. Voeg nog wat peper en zout toe. Leg je prei in deze saus.

Maak de sardines schoon (verwijder eventueel de graatjes, dit hoeft niet eens want ze zijn van zichzelf al helemaal zacht geworden, maar mocht je het fijn vinden kun je dit wel doen). Verdeel de stukjes sardine over de prei. Verwarm de saus met de prei en sardines voor een paar minuten.

Serveersuggestie

Serveer de puree onder op het bord. Plaats daar de rösti op, schep daar de prei op met rijkelijk saus en stukjes sardine. Maak af met de cottage cheese. Dek het geheel af met nog een rösti.

Garneer eventueel met wat overgebleven saus uit de pan.

Prijsverantwoording

De uitdaging voor de chefs was om een maaltijd voor vier personen te bereiden met een maximaal budget van twee euro per persoon, oftewel acht euro totaal.

Om te controleren of dat is gelukt, hebben we de ingrediënten op de individuele boodschappenlijsten naberekend op basis van de prijzen die verschillende supermarkten hanteren.

De kosten zijn vervolgens omgerekend op basis van de daadwerkelijk in de recepten gebruikte hoeveelheden, want als je helemaal niks van bovenstaande in huis hebt, ben je inderdaad wel meer kwijt dan twee euro per persoon.

Om dit recept te maken, ben je per supermarkt het volgende kwijt:

Albert Heijn: € 7,51

Jumbo: € 8,42

Plus: € 8,16

Lidl: € 7,39 *

Aldi: € 7,73 *

Gemiddeld: € 7,84

* Niet alle benodigde producten zijn verkrijgbaar bij deze supermarkten. Om de totaalprijs te kunnen berekenen, hebben we daarom het gemiddelde genomen van de prijs voor deze producten bij de supermarkten die ze wel verkopen. Het gaat om karwijzaad en grove Zaanse mosterd.

Met dank aan Estée Strooker