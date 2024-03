Rli: hoog tijd voor landelijke aanpak funderingsschade

Bijna altijd zijn er meerdere oorzaken voor een kapotte fundering, zoals verlaging van de grondwaterstand, droogte of werkzaamheden in de buurt. Zonder goede fundering kan een gebouw verzakken, met schade en stress tot gevolg. De Rli waarschuwt voor totale kosten van 54 miljard euro als er niks gebeurt om schade te beperken.

"We hebben het probleem voor ons uitgeschoven", zegt Rli-lid en commissievoorzitter Jantine Kriens. "Kopers, verkopers, makelaars, banken: niemand heeft er groot belang bij om funderingsproblemen op tafel te leggen. Want dan daalt de prijs van een huis." Als de markt niet goed werkt, moet de overheid ingrijpen, concludeert ze.

Het aanpakken van de problemen, begint bij meer inzicht in de problemen, volgens de Rlj. Dit moet onder meer met een openbare database waar burgers informatie over de kans op schade per gebouw kunnen vinden. De raad pleit ook voor een plicht voor huizenverkopers en -verhuurders om informatie over mogelijke funderingsschade te geven.