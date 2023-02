PvdA en Groenlinks: gratis openbaar vervoer voor armen

13 feb. 2023 - 11:19

Het is weer verkiezingstijd en dus komen de linkspopulisten ook weer met hun onzin. Iemand die bruto €10.000,- meer dan minimum verdient houdt daarvan minder dan €600,- netto aan over: een effectieve belastingdruk dus van 94% !!! Dat komt door de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, inkomensafhankelijke arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, inkomensafhankelijk kindgebonden budget, inkomensafhankelijke huurtoeslag, inkomensafhankelijke zorgtoeslag, inkomensafhankelijke energietoeslag, inkomensafhankelijke vrijstelling gemeentelijke belastingen, inkomensafhankelijke vrijstelling uitwaterende sluizen (waterschap); inkomensafhankelijke gemeentelijke douceurtjes. En dan mag hij/zij vaak ook nog bijbetalen om naar het werk te gaan want reiskostenvergoedingen dekken de werkelijke autokosten vrijwel nooit. En dan nu opnieuw cadeautjes voor de Bijstanders zodat je echt voor Jan met de korte achternaam aan het werk bent... U ziet: links epolitiek is niet voor hen die werken.... Stem deze mafklappers weg !