PvdA en GL: “Opkoopverbod moet einde maken aan walhalla voor huisjesmelkers”

Beleggers mogen als het aan de PvdA en GroenLinks ligt straks geen koopwoningen meer opkopen en gaan verhuren. De oppositiepartijen dienen deze week, tijdens een begrotingsdebat over wonen in de Tweede Kamer, een initiatiefwet in die dat onmogelijk maakt. De wet moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen, onder meer voor starters.