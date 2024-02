Psychosociale hulphond helpt patiënten, maar vergoeding is lastig

28 jan. 2024 - 11:48

Als je in Nederland PTSS hebt of een complexe PTSS is er de GGZ om je te helpen. Alleen is dit niet altijd voldoende. Een hulphond of paardentherapie is een zeer belangrijke aanvulling op je therapie. De zorgverzekeraar vergoedt wel jaren lange behandelingen, maar niet de hulphond of paardentherapie. Terwijl bewezen is dat deze vormen van hulp echt een zeer positief effect hebben op je klachten. Ik spreek uit ervaring. Ik ben al jaren in therapie voor zeer complexe meervoudige PTSS. Ik wil geen hond omdat ik soms de straat niet op durf. Ik heb paardentherapie gehad. Dit heeft mij zo enorm geholpen, maar ik moest het zelf betalen. Iets wat ik eigenlijk niet kan. Graag had ik hier mee door gegaan maar dit is financieel onmogelijk. Maar heb je als politieagent of militair PTSS hebt, dan krijg je wel een hulphond en/of paardentherapie indien nodig. Dit wordt betaald door de overheid. En waar komt het geld van de overheid vandaan. Precies. Van u en mij. Nu gun ik alle politieagenten en militairen de beste behandeling, maar dit vind ik wel een beetje zuur. Hier uit blijkt dat een hulphond of paardentherapie wel degelijk bijdraagt aan verlichting van PTSS klachten, maar het draait weer om geld. Het zou de zorgverzekeraars een hoop geld schelen als mensen minder lang in therapie zouden zijn dankzij eerder genoemde hulpmiddelen.