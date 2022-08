Proef NS: reizen met de betaalpas

16 aug. 2022 - 8:41

In België bestaat dit al voor tram en bus. Je hoeft niet uit te checken, want er is een vast bedrag per rit. (Voor de trein kan een vast bedrag natuurlijk niet.) Handig, want als buitenlander heb je geen ov-kaart voor België. Er zijn aparte incheckapparaten voor bankkaart en voor ov-kaart.