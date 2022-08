Productwaarschuwing Jumbo: "Mogelijk E. coli-bacterie in spinazie"

Dat meldt Jumbo op de eigen website. Klanten die onderstaande producten in huis hebben, krijgen het dringende advies om deze niet te consumeren. Voor deze klanten geldt dat ze de producten kunnen terugbrengen naar iedere willekeurige Jumbo-vestiging en dat ze daar hun geld terug kunnen krijgen.

STEC staat voor shiga-toxine producerende E. coli, zo stelt het RIVM . Dat is een variant van de colibacterie Escherichia coli, oftewel de 'poepbacterie'. De STEC-variant van deze bacterie kan ziekte veroorzaken, en daarom haalt Jumbo deze artikelen terug. Tussen besmetting en het krijgen van klachten zitten meestal 3-4 dagen.

Deze bacterie verspreidt zich voornamelijk via besmet vlees, maar in dit geval dus via partijen spinazie die mogelijk besmet zijn. De bacterie kan leiden tot een voedselvergiftiging, met symptomen als buikkramp, buikpijn, misselijkheid en (bloederige) diarree.