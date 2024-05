Prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten wordt kleiner Vandaag • leestijd 1 minuten • 627 keer bekeken • bewaren

© Albert Heijn

Het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten is de afgelopen vijf jaar gedaald van 63 naar 48 procent, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond . Sommige biologische producten zijn inmiddels even duur als de niet-biologische versie.

De bond onderzocht de prijzen van 135 biologische huismerkproducten bij acht reguliere en twee biologische supermarktketens. Gemiddeld zijn biologische producten in reguliere supermarkten 48 procent duurder dan niet-biologische varianten, maar dit verschil varieert per product. Bij zuivel, rundvlees en pasta zijn de prijsverschillen klein of zelfs nihil.

Verschil in grootte assortiment

De biologische supermarkten Ekoplaza en Odin bieden het grootste biologische assortiment. Onder de reguliere supermarkten hebben Albert Heijn, Jumbo en Plus het grootste aanbod, hoewel dit per moment en filiaal kan verschillen. Aldi werd vanwege het beperkte biologische assortiment niet meegenomen in de prijspeiling.

Dirk en Lidl goedkoopst

Bij Dirk en Lidl zijn biologische producten het goedkoopst, waar consumenten 18 procent minder betalen dan gemiddeld. De biologische supermarkten Ekoplaza en Odin zijn juist duurder dan gemiddeld.

“Biologisch aanbod nog steeds beperkt en duur”

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, blijft ondanks de daling in het prijsverschil kritisch. “Het biologische aanbod in supermarkten stijgt wel, maar is toch nog vaak beperkt en duur. Dat maakt het voor consumenten lastig om voor biologisch te kiezen, ook als ze dat wel zouden willen. We roepen supermarkten op om hun biologisch aanbod te vergroten en aantrekkelijker te maken.”