Prijspeiling: Nederland duurder met boodschappen dan vakantielanden

Uit een prijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat de boodschappen in veel Europese vakantielanden goedkoper zijn dan in Nederland. Vergeleken met zeven populaire vakantielanden is Nederland het duurst voor A-merken.

De bond vergeleek de prijzen van 200 producten uit Nederland met de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje.

Basisproducten goedkoper in België, A-merken in Duitsland

Voor basisboodschappen zoals koffie, thee, pasta en rijst blijkt België het goedkoopst te zijn. De prijzen liggen daar gemiddeld achttien procent lager dan in Nederland. Alleen Duitsland is duurder voor de basisboodschappen. Daar liggen de prijzen zo'n drie procent hoger.

A-merken zijn daarentegen gemiddeld 29 procent goedkoper in Duitsland dan in Nederland. Ook in Frankrijk, Italië en Spanje liggen de prijzen van A-merken gemiddeld meer dan 25 procent lager.

“Nederland is een aanbiedingenland”

“Eerder behoorde Nederland binnen de EU tot de goedkopere landen voor boodschappen. Maar dat is niet meer zo. De belangrijkste reden is dat Nederland nog meer een aanbiedingenland is geworden”, aldus Sandra Molenaar directeur van de Consumentenbond.