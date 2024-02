PostNL wil post niet meer de volgende dag bezorgen Vandaag • leestijd 2 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

PostNL wil minder vaak per week de post gaan bezorgen. 'Vandaag op de post, binnen twee dagen bezorgd', wordt het nieuwe streven als het aan het postbedrijf zelf ligt. De reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt en omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Om deze wens te kunnen uitvoeren, is wel een wetswijziging nodig.

De topvrouw van PostNL, Herna Verhagen, laat in een reactie weten dat de maatregel nodig is om de post bereikbaar en betrouwbaar te houden. “We moeten zo snel mogelijk van ‘vandaag op de post, morgen bezorgd’ naar ‘vandaag op de post, binnen twee dagen bezorgd’ en op termijn ‘binnen drie dagen bezorgd’. In veel andere Europese landen gebeurt dit al”, stelt Verhagen. Daarbij moet voor urgente post wel een uitzondering gemaakt worden.

“Aansluiten bij behoefte consument”

Twee tot drie keer per week post sluit volgens de bestuursvoorzitter ook beter aan bij de behoefte van de consument. "Twintig jaar geleden ging een postbezorger naar elk huis om brieven te bezorgen. Vandaag de dag slaan ze zeven huizen over en hebben ze weer drie huizen post en dan slaan ze weer zeven huizen over. Nu lopen wij nog steeds vijf dagen per week door elke straat en dat is omdat we moeten voldoen aan de regels die in de postwet staan", legt Verhagen uit.

Krappe arbeidsmarkt

Ook wijst zij op de krappere arbeidsmarkt waardoor vacatures moeilijk ingevuld kunnen worden. "We vragen dan ook aan politici om het gesprek aan te gaan met het ministerie om deze verandering mogelijk te maken. Alleen op deze manier kunnen we onze dienstverlening rendabel en duurzaam laten verlopen." ANP

