PostNL vraagt overheid 68 miljoen euro om dienstverlening voort te zetten Vandaag • leestijd 2 minuten • 995 keer bekeken • bewaren

PostNL heeft de overheid om een financiële vergoeding van 68 miljoen euro gevraagd. Volgens het postbedrijf is dit bedrag nodig om de postbezorging dit jaar én volgend jaar op de huidige voet door te kunnen zetten. Het ministerie van Economische Zaken heeft het verzoek afgewezen.

PostNL gaf eerder aan dat financiële steun waarschijnlijk noodzakelijk zou zijn. Nu is er officieel een aanvraag ingediend. Het bedrijf betoogt dat het als verlener van de Universele Postdienst (UPD) op grond van de wet aanspraak kan maken op een vergoeding. Dit is een vergoeding voor de nettokosten die gemaakt worden voor de dienst, wanneer deze een onevenredige financiële last vormen.

Langere bezorgtijd

Volgens PostNL is de postbezorging niet meer winstgevend omdat Nederlanders steeds minder brieven versturen en ontvangen. In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid post bijna gehalveerd, terwijl de Postwet ongewijzigd is gebleven. Dat laatste is volgens de onderneming niet langer vol te houden.

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken besloot vorig jaar af te zien van een voorstel over de verruiming van de bezorgtijd. Hij ging in eerste instantie mee in de wens van PostNL maar een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zag hierin geen oplossing.

Landen als Frankrijk, Duitsland, België, Engeland, Denemarken en Italië hebben volgens PostNL al een standaard bezorgtermijn van twee of drie dagen of zijn hierover in gesprek.

Financiële bijdrage nodig om verplichtingen vol te houden

“Wij passen ons continu aan, maar binnen de huidige wetgeving zijn verdere aanpassingen nauwelijks meer mogelijk”, aldus Maurice Unck, directeur MailNL bij PostNL. “Om de periode tot aan de aanpassing van de Postwet te overbruggen, is een tijdelijke financiele bijdrage noodzakelijk.”

Unck legt uit dat PostNL dit jaar 30 miljoen euro nodig heeft en volgend jaar 38 miljoen euro. “Deze berekening volgt de wettelijke richtlijn en wordt achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke kosten. Dit betreft UPD-verplichtingen zoals bezorgen binnen een dag, het behoud van ruim 10.000 brievenbussen door het hele land, het gratis bezorgen van braillepost en een zesde bezorgdag voor rouw- en medische post.”

Minister Beljaarts vindt het “niet heel constructief” dat PostNL om staatssteun heeft gevraagd. Voorafgaand aan de ministerraad vrijdag noemde hij het verzoek "voorbarig". Voor de zomer komt hij met een plan voor de toekomst van de postbezorging.

Beljaarts heeft wel enig begrip voor de positie van het bedrijf. "Een commercieel bedrijf verlies laten maken voor iets wat ze wettelijk moeten doen, vind ik ook niet passend." Tegelijkertijd vindt hij dat het bedrijf zijn zaken beter op orde moet krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om bezorgzekerheid.