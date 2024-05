PostNL komt opnieuw met prijsstijging: postzegel per 1 juli duurder theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2526 keer bekeken • bewaren

PostNL gaat vanaf juli de tarieven voor het verzenden van post extra verhogen. Dit besluit is genomen omdat er steeds minder mensen brieven versturen. De hoeveelheid post die het bedrijf in de eerste maanden van dit jaar verwerkte, ligt meer dan 12 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor PostNL.

"Dat samen legt een enorme druk op het handhaven van de postdienstverlening", wordt toegelicht door Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL. "We vinden het niet leuk om consumenten met deze tussentijdse tariefwijziging te moeten confronteren. Het is echter nodig omdat we nog steeds vijf dagen per week de post bezorgen, maar er veel minder post is en de kosten almaar hoger worden."

Prijs postzegel stijgt met 5 cent

Per 1 juli zal de prijs van een postzegel met 5 cent stijgen tot 1,14 euro. Dit volgt op een eerdere prijsverhoging per 1 januari van dit jaar, toen de prijs toenam van 1,01 naar 1,09 euro.

Ook internationale posttarieven zullen stijgen, met een basistarief van 1,80 euro vanaf juli in plaats van 1,75 euro. Bovendien zal de prijs voor het versturen van aangetekende brieven met 1 euro toenemen.

PostNL wil minder vaak gaan bezorgen

PostNL heeft al langer last van het feit dat Nederlanders minder brieven versturen. Onder meer daarom pleitte het postbedrijf bij de presentatie van de jaarresultaten nog voor het aanpassen van de Postwet. In plaats van vijf keer per week brieven te bezorgen, zou twee tot drie keer per week beter passen bij de behoefte van de consument, stelde topvrouw Herna Verhagen in februari.