Politie waarschuwt: klanten geld kwijt bij Wehkampoutlet.nl

De website is zeer recent geregistreerd, maar suggereert al langer te bestaan. Verder wordt op de website misbruik gemaakt van een bezoekadres, postadres, KvK-nummer en een btw-identificatienummer. Er is aangifte gedaan bij de politie met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging.

De webshop is inmiddels opgenomen in de lijst met malafide handelspartijen op de website www.politie.nl.

Om te voorkomen dat je wordt opgelicht, kun je gebruikmaken van een online checktool van de politie. Je kunt controleren of er meldingen over een online verkoper zijn gedaan door andere consumenten. Dat kan via deze website van de politie. Gegevens die je kunt invullen zijn de naam (URL) van de website, een e-mailadres, telefoonnummer of rekeningnummer.